成功进欧冠涨薪20%! 枪手找到方案留2大将 体育新闻

(伦敦28日综合电)《每日邮报》周二披露，“枪手”阿仙纳终于给纠结已久的续约困局找到了解决方案，他们给厄齐尔、桑切斯的合同加入了和欧冠资格相关的特殊条款。

该报表示，为了吸引桑切斯和厄齐尔和球队续约，阿仙纳开出的合同中有一个涨薪条款，即一旦阿仙纳重新获得欧冠资格，那么他们的工资就会立刻得到一个20%幅度的提升。

此前，阿仙纳为桑切斯和厄齐尔开出了25万周薪(约137万令吉)的合同，被二人拒绝，他们二人都希望获得打破英超现有工资记录的顶薪，超过30万英镑(约164万令吉)的周薪，而这是阿仙纳所拒绝满足的。

不过，如果加上这个争四条款，那么他们一旦能帮助阿仙纳取得欧冠资格，就可以获得30万英镑的周薪。不仅是桑切斯和厄齐尔，目前和阿仙纳同样续约不顺利的张伯伦也在自己的新合同中得到这样一份“争四条款”。

“阿仙纳顶尖无需转会” 智利主帅为桑切斯解烦

为了让弟子爱将暂时摆脱转会跳槽的烦心事儿，智利队主帅皮济特意谈到了桑切斯和阿仙纳的问题：“我想他现在的士气非常的高涨，正在为球队贡献出最佳的状态。”

谈到转会问题时，皮济表示：“每个伟大的球员都希望能够效力全世界最强的球会，但是他现在已经待在其中一支顶级的豪门了，并不需要再另谋高就。当然了，每一家豪门球会都希望能够拥有像桑切斯这样的球员，他知道接下来该怎么做。”#