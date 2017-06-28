结束蜜月回皇马莫拉塔欲尽早变魔 体育新闻

(马德里28日综合电)莫拉塔和“红魔”曼联早已私定终身，不过曼联和皇家马德里的转会费谈判还没有达成一致。据西班牙媒体《马卡报》消息，为了推动转会进程，莫拉塔从蜜月中回到马德里。

妻关注曼联官方社交账号

由于在皇马得不到主力位置，莫拉塔希望下赛季重新换个环境，曼联想要签下他顶替离队的伊布位置。莫拉塔本人和曼联基本谈妥，他的妻子还关注了曼联的官方社交账号，不过曼联还需要满足皇马索要的转会费。

目前曼联的报价是7400万欧元(约3亿6021万令吉)，不过皇马的心理价位是不少过8500万欧元(约4亿1375万令吉)。如果曼联给出皇马要求的转会费，莫拉塔将成为皇马转出球员中身价最高的，此前是迪马利亚的7500万欧元(约3亿6508万令吉)，也是卖给了“红魔”。

皇马并不着急卖掉莫拉塔，但莫拉塔却希望尽快结束这一出肥皂剧。莫拉塔和妻子刚刚完婚，在西班牙伊维萨群岛度蜜月。为了推动转会进程，他短暂回到马德里，他希望能赶上7月8日曼联备战新赛季的首训。#