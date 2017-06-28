“实力了德夺冠大热” 埃姆雷·詹泼墨信心足

(莫斯科28日综合电)面对墨西哥的洲际杯半决赛，德国中场大将埃姆雷·詹认为球队实力高于对方，因为“日耳曼战车”就是夺冠热门！

德国队是2014年的世界杯冠军，因此也得到了参加这次洲际杯的机会。但是勒夫本届大赛召入的国脚都是边缘国脚，勒夫希望通过这届大赛考察球员，为明夏的俄罗斯世界杯做准备。

德国队虽然是“二队”出战，但是球队在小组赛却是两胜一平，虽然成绩不错，但是半决赛的对手墨西哥不容小视。

面对着强敌，埃姆雷·詹却信心十足：“我们的阵容非常的年轻，我们以世界杯冠军的身份出战洲际杯，我们是夺冠热门球队，而且当我们在小组赛中有着不错的发挥时，人们一定会期望着我们赢得更多的东西。大家可以在比赛中看到这支德国队的实力，但是我认为我们已经展示了自己的强大。”

墨西哥虽然实力并不强，但是有着7次参赛经验，再加上曾在1999年作为东道主夺冠，因此这场比赛在外界看来并非是一边倒的比赛。值得注意的是，本届洲际杯晋级四强的球队都在小组赛阶段保持不败，这是洲际杯历史上首次。这在一定程度上反应出这四支球队之间，整体实力上的细微差距。

只是墨西哥队小组赛阶段呈现出慢热的状态，三场小组赛都是被对手率先取得进球，甚至对阵实力最弱的纽西兰和俄罗斯时也是在比分落后下，墨西哥队才实现反超。如果对阵德国队时继续慢热，德国队持续进攻的能力恐怕不会给墨西哥队太多喘息的机会。

墨西哥伤停困扰

另外，墨西哥队目前还遭遇伤停的困扰：后卫萨尔西多因肩伤缺席，中卫莫雷诺肌肉拉伤一直没有完全恢复，主力中场瓜尔达多因为黄牌停赛。更加不幸的是，在周一的训练中，“小豌豆”埃尔南德斯提前离开了训练场，是否能出现在对阵德国队的半决赛赛场上，需要打一个问号。

相比之下，德国一方则显得朝气蓬勃。小组赛末轮，蒂莫·维格纳两次攻破喀麦隆队球门，成为本届联合会杯迄今唯一梅开二度的球员，并追平C罗与队友施廷德尔，并列射脚榜头名。此外，只有23岁的德国队史最年轻大赛队长德拉克斯勒、23岁的德米尔拜、22岁的基米希、20岁的亨里希斯均有抢眼表现。#