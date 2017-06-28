李英爱热心行善 今年捐款188万 娱乐新闻

（首尔28日讯）据ON.CC报道，韩国女星李英爱一向热心行善，不时捐款帮助弱势社群，她早前便低调捐款5600万韩元（约21万令吉），帮助发生受斯里兰卡水灾影响的居民，昨日有报道指李英爱今年已捐款近5亿韩元（约188万令吉），是名副其实的“慈善女王”。

韩国亚洲友好财团表示李英爱在名为“ACTing”的筹款活动中捐款1亿韩元（约37万6340令吉），“ACTing”是名人与一般市民一起为公益事业的筹款活动，李英爱与市民的捐款会用作越南儿童的图书补助业务。

而李英爱今年已经捐款4亿5600万韩元（约171万5930令吉），她今年3月便在她曾经拍摄剧集《师任堂，光的日记》的地方江陵的峨山医院捐款1亿韩元，帮助未能获得医疗福利的弱势家庭或多文化家庭，她同月又捐款1亿5000万韩元（约56万4411令吉）给江原道的弱势家庭，而她在一个月后，又再向另一医院捐款5000万韩元（约19万令吉），除帮助弱势家庭外，更帮助孕妇及女性癌患者，真是善心爆棚！