第二次见面开房借钱失联 “帅哥情圣”骗10女财色 国际新闻

30岁“帅哥情圣”迷倒女生无数，第一次见面把女生追到手、第二次就开房，第三次就向她们借钱，疑有10名女生曾为他动心。“帅哥”换女友一个接一个，每个交往没多久就切断联系，女生也指他未还钱，如今个个都要讨说法。

这名“情圣”是本地男子林施军（译音，洋名Kelvin）。两名女生通过共同朋友，偶然发现曾被“情圣”搭上，借钱手法也相似，气得把遭遇放上网，结果才发现有更多女生也曾与这名男子发生类似情况。

“情圣”追求的对象一般是二三十岁的女郎，而且都颇有姿色，很会打扮。

三名不愿具名的受害者A、B、C小姐日前接受《联合晚报》面访时表示，她们都是通过不同的交友平台认识该名男子。一开始简讯聊天后，男子会发动猛烈攻势，快速要求第二天在酒吧KTV见面。

见面时一般已是深夜，男子会单刀直入，立即要求对方当他的女朋友。A小姐透露：“他说一定要把我追到手，并扬言三天内要我成为他的女友。他还炫耀，自己追女生最长只需三天。”

由于男子嘴巴很甜，体贴又绅士，样貌也不错，女生通常在他的死缠烂打的攻势下，很快就答应交往。

相貌甜美，年龄约20多岁的A小姐受访时说，第一次见面时，男子就直接跟她搭肩；第二次，男生就以“要私人空间”为由，带她离开酒吧。

“我以为他要带我到附近公园走走，结果竟然到酒店开房！”

男子进展神速，让她马上犹豫，但男子温柔地哄她说：“我们都是男女朋友了，发生关系是很正常的。你是我女朋友，你怕什么？”

A小姐抗拒不了他的甜蜜攻势，最后就范。

第三次见面，男生干脆选择“免费又刺激”的地方，带A小姐偷闯附近一家已关店的餐馆，在里面发生关系。由于男生熟悉环境，A小姐一问之下，男子承认也曾带两名前女友到那里。

“情圣”一般与女生交往数天后，就开始发简讯表示缺钱，要向女友借。女生稍有犹豫，他就会装作受伤，让女生内疚。

三名受访的女子短短几天内，分别借了他1600元、800元和5000元。

女生指男子借了几次钱后，就开始玩失踪，最后干脆联络不上，还钱一事也不了了之。三名女子已为此报警。