他爱我 但不爱我儿子…… 犀利人妻

我应该怎么办？我累了，也不想永远做一个寡妇，我需要男人疼爱和照顾，但是我的儿子却是我寻找幸福的绊脚石。

问犀利人妻：

我是个年轻寡妇，18岁奉子成婚，同年就成了寡妇。我老公是因为发生车祸死的，那时候的我在医院产房。18岁，一个人在产房，我很害怕又痛。我记得那时候还在心里一直骂他：死鬼做么还不来！死去哪里了？

我本来是要自然生的，但是因为一直生不出，医生建议开刀，由于联络不到我老公，所以是我自己签的字。整个过程只有我一个人，没有老公陪伴。过了许久，我才知道自己成了年轻寡妇，我的老公真的不知道死到哪里去了，不知道是上了天堂还是下了地狱？我的儿子成了从来没有见过爸爸的遗腹子。带着一个孩子的年轻寡妇到底有多心酸，我在这里真的不想多说了。

现在我的儿子已经上幼儿园了，而我也有一个很要好的男朋友。我的男朋友对我很好，只是我感觉他不怎么喜欢我的儿子。每次约会，如果我带着儿子去的话，他就会有点不高兴，甚至会问：“为什么不把他交给保姆？”我儿子一直都是由保姆照顾的，本来只是白天，后来男朋友说我下班后会很累，而且有时候我们去拍拖，一些场合也不适合带一个孩子在身边，所以就建议由他出钱，把我儿子交给保姆日夜看顾。

本来的那个保姆是个很有爱心又不计较的安娣，我儿子给他照顾得很好。而且，有时候我周末要和男朋友出去，不能带孩子回家，她也很好人地说孩子可以放心交给她，让我去跟男朋友拍拖，还叫我玩得开心一点。但是，这个很好的安娣不久前身体不舒服，家人叫她不要再替人照顾孩子了，所以，她就给我介绍了一个新的保姆。

新的保姆没有原本那个安娣好，迟一点去载孩子就会给我脸色看，还说时间过了之后，如果我孩子出了什么问题她不负责。而且拜六礼拜她是不顾的，我星期五就必须把孩子带回家，星期一才可以把孩子送回去。我男朋友要我补钱给保姆，但是保姆不肯。有时候实在没有办法，我就去拜托以前那位保姆，但是我总不好意思每个周末都去麻烦她。所以，有时候只好把孩子带着出去和男朋友约会，结果男朋友又不高兴，让我很为难。

我曾经试探过，如果我们结婚了，我儿子怎么办？他跟我说，他会出钱养我的儿子，但是他要我有心理准备，他没有那么伟大把他当自己的儿子那样疼爱，而且还暗示我最好可以把我儿子交回去给他的祖父祖母。但是，我真的不想这么做，他们不喜欢我的儿子，觉得我和我的儿子是不祥人。过年时，我带儿子去跟他们拜年，他们都是很冷漠的。如果真的把孩子送回去，他们也不会接受的，就算勉强接受了，我想他们也不会疼爱我的儿子。

犀利人妻，我应该怎么办？我累了，也不想永远做一个年轻的寡妇，我需要男人疼爱和照顾，但是我的儿子却是我寻找幸福的绊脚石。有朋友建议我把孩子交给人领养，可是，这样是不是很过份？孩子以后会怨恨我的，你说是吗？

年轻的寡妇

答年轻的寡妇：

20来岁带着一个孩子，我知道你很辛苦很累，很想把一切问题都丢下，很想依靠一个男人，享受被照顾，感受幸福。但是，你不认为你得先确认自己是否真的找到了一个真正可以依靠的男人？

正如你所说的，他不怎么喜欢你的孩子，这是关键。你甭想甭奢望他会爱屋及乌，他连你把儿子带在身边跟他一同约会都不高兴，看来你跟他结婚后，如果硬是把儿子带在身边，他也不会给你儿子好脸色看。

如果你真打算嫁给他，你得先让他明白，你不可能放弃孩子，他是永远的陪嫁，你不要求他待你儿子如亲生儿子，但是他起码得对他友善。不能让儿子和你自己受委屈。千万别把儿子当成自己寻找幸福的绊脚石，他不是。如果连你也觉得他是拖累，你如何期望别人疼爱他？接受他？你自己得先完完全全接受他是你永远不会舍弃的宝贝，他是你的一部分。这不是鱼与熊掌的问题，不必选择，也无从切割。

你是孩子永远的母亲，千万别把他送出去，也别把孩子当人球。别急，别慌，花点时间去找一位可靠又有爱心的保姆，保姆费方面不可吝啬，总会找到一位适合的保姆。找老公也是，眼前这位若不十分合适，还可以看清楚了想清楚了才做决定。“累”不是随便找个男人嫁掉的理由。

犀利人妻

犀利人语

“累”不是随便找个男人嫁掉的理由。