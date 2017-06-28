克服经历激励病人抗病 断腿泰女当医院开心大使 国际新闻

六年前跌进宏茂桥地铁站轨道、痛失双腿的泰国女生，日前受委成为泰国一家医院的“开心大使”，透过克服失去双脚的经历，激励其他病人抗病。

现年21岁的泰国女生尼查勒，将在9月成为泰国医院（World Medical Hospital）的“开心大使”，双方将合作半年，月薪是100万泰铢（约12.7万令吉）。

作为“开心大使”，尼查勒的工作是鼓励院内病人抗病。这份工作共吸引12人应征，尼查勒击败其余11名申请者，顺利获得这份好差事。按照合约，这份工作的月薪是100万泰铢，一双新义肢的费用则大约是500万泰铢（约63万令吉），预料半年之后，尼查勒就有能力为自己安装一双新义肢。

医院院长阿迪斯受访时告诉《海峡时报》，尼查勒虽然失去双腿，但她态度正面、笑容可掬，她克服失去双脚的故事，能激励人心。

获得“开心大使”的工作，尼查勒在面簿留言表示，这是个“宝贵的机会”，并形容“年龄和身体状况，不会阻碍我执行任务。”

2011年4月3日，年仅14岁的尼查勒，在宏茂桥地铁站等列车时跌进轨道，惨遭列车撞上，其中一只脚当场被碾断，另一只脚也因严重受创，必须截肢。事件引起关注和同情，本地善心人士当时捐出超过40万元善款，资助她的医药费。泰国公主诗琳通也捐出300万泰铢，资助她装义肢。她事后起诉SMRT和陆交局，索讨至少350万元义肢装置费以及医药费，指当局没在月台和轨道之间设置屏障，也不满SMRT没确保列车班次频密，造成月台拥挤，以至她被人推撞，才会失去平衡跌入轨道。法官当时判她败诉，她在2014年上诉时，再度被裁定败诉。