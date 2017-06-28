贼徒趁庙祝外出爆窃 神庙8年香油钱被偷 北马新闻

(亚罗士打27日讯) 窃贼看中时机，趁庙祝外出享用晚餐，破门进入神庙行窃，偷走香油钱及供奉神明的4箱啤酒! 由于该庙的香油箱8年来不曾打开点算，因此损失无法估计。

这起破门行窃案是于周一晚约8时至11时之间，在米都双溪古洛东海哪吒宫发生，事发时该庙雇用的庙祝外出用餐，大约晚上11时回到庙时发现神庙大门打开，铁门和大殿里的香油箱锁头钩环已被剪断，善信们投入香油箱的香油钱被窃走，仅剩下一些硬币。

庙祝林金福(59岁)表示，该庙旧址之前也曾被爆窃，当时窃贼把整个香油箱都偷走，没料到2天前新庙刚满8周年，再次被窃贼潜入干案。

他不排除窃贼已看准时机，得知该神庙2天前庆祝8周年纪念，善信到庙拜神的香油钱多，因此，趁庙祝外出潜入干案。

他说，这间新庙的香油箱在这8年来，都不曾打开点算，里面的钱都是善信购买清香、添油及问事时投入的善款，神庙理事们原本打算在扩建神庙时才打开香油箱点算，作为扩建费用，没料到这些钱却成为窃贼的目标。

他表示，双溪古洛东海哪吒宫理事接获通知后已向警方报案，警方到场调查，并在现场取走疑似窃贼干案时所留下的一块布。