商场玩耍酿意外 男童2指头卡手扶梯 国内新闻

（新山27日讯）2岁男孩疑在商场内玩耍，不慎将右手两只小手指头卡入自动扶梯，由于手指夹在自动扶梯踏板，只能带着卸下的踏板一起入院治疗。

这起事件于今日下午2时28分，在新山淡杯安莎娜广场3楼发生，伤者为诺莫哈末。

根据柔州消拯局发来消息说，消拯员为了施救，焊切部分手扶梯的铁板，于下午2时51分救出男童。之后，消拯员将男孩送往新山苏丹后阿米娜中央医院治疗，院方为男孩上了麻醉药，以取出被踏板夹住的手指头。柔州消拯局发言人劝请公众带小孩乘搭手扶梯时要小心谨慎。

手指断了一点 男童痛哭抽搐

诺莫哈末的手指头断了一点，但已包裹好纱布，因疼痛哭泣，全身不停抽搐着。

记者所见，在下午4时，24岁男童母亲诺莎丽雅在新山中央医院急诊室等候办理入院手续，怀里抱着受伤的儿子。

据悉，伤者一家人原定明天回乡过节，但随着事件发生后，需住院观察一星期，因此无法成行。

诺莎丽雅在医院受访时说，她住在淡杯，与任职警员的丈夫育有3名年龄分别为8个月大、2岁及4岁的儿女。

她说，她带孩子去安莎娜广场逛街，是为了给丈夫买鞋子，并于明日出发飞往沙巴过节，夫妻俩皆是沙巴人。

“事发时，他与4岁姐姐玩耍，突然听到一声喊叫和哭声，我以为孩子是要找妈妈。怎料，他的手指头被正往下移动的手扶梯踏板夹住。”

她说，本来明日回沙州，以带8个月大的孩子见公公婆婆，这也是他们第一次准备见自己的孙子。

她说，儿子明日需要清洗伤口并继续观察，看是否需要做其他手术。