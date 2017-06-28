槟一带一路中心7月操作 欢迎商家上门询问 北马新闻

（槟城27日讯）马华槟州主席拿督陈德钦透露，槟州马华设在该党槟州总部的一带一路中心，将于7月全面操作，槟州华商受欢迎上门询问详情，以搭上经济列车。

他透露，一带一路中心办事处装修工程接近完工，届时将有全职职员在办事处上班，与中央一带一路接轨，为该中心输送最新资讯。

他指出，他于5月份到中国参加一带一路高峰论坛，中国国家主席习近平在论坛上答应，未来5年内将在该国沿线国家投资2兆美元（约8.6兆令吉）购买产品。

他强调，要在此经济列车上分一杯羹，除了商家本身做好准备之外，讯息的掌握也十分重要。他周二下午为马华武吉牛汝莪区会2017年度代表大会主持开幕仪式时，致词中如此指出。

陈德钦披露，我国贸工部与中国发展改革委员会于5月14日已签署备忘录设立秘书处，协调两国的发展项目，确认双方合作公司及对象的基本资料，以便更有效地强化双方合作管道。

他补充，马华与中国方面联系加强，一旦中国方面有最新消息，就会通知吉隆坡的一带一路中心，再由吉隆坡中心通知槟城，发布更多消息。

他说，尤其在电子商务方面的掌握还不彻底，该中心将为我国中小型企业提供这方面的培训，让这些企业了解一带一路的操作过程。

出席上述代表大会者尚包括马华槟州顾问拿督骆福汉、署理主席拿督吕启泰、公共服务及投诉局主任魏木荣、浮罗山背区会主席蔡天送、武吉牛汝莪区会署理主席骆南辉、秘书刘儒侠、副主席关雅书等人。

调侃林冠英向中国借钱

陈德钦在大会上也调侃槟州首长林冠英，指槟州政府的行政开销在过去增加了500倍，特别是首长常说“钱省钱、钱生钱、钱赚钱，大家都有钱”，但最后却向中国借钱。

他指出，首长早前一直说槟州任何工程都需要经过公开招标，否则就是贪污，无奈最近却偷偷摸摸售卖槟榔医院旁地段，虽首长一直说要惜才、重才才能发大财，现在却透过售地发财。

“国阵领袖5月访问武吉牛汝莪国会及斯里德里玛州选区汇报会后，对该选区具体备战工作给予高度评价。这些工作是以往槟州国阵领袖看不见的，因此现在已对该选区全面改观，并给予祝福。”

他认为，武吉牛汝莪与属下2个州选区是马华的重点选区，需一步一脚印做备战工作，展现出马华强大的基层组织战，这是马华的强项。

郭家骅：争取1国2州胜选

马华武吉牛汝莪区会主席拿督郭家骅强调，该区会须尽全力争取，武吉牛汝莪一国两州议席（斯里德里玛和垄尾）在下届大选胜出。

他也说，无论阻力、困难有多大，该区会党员都须全力作出上述争取。

他续强调，无论区会多努力，胜出机会最多为30%，其余70%须靠整个国家局势与政策。他期待党中央继续努力，营造更多有利大选的利民政策，赢取民心。

此外他指出，根据党总部数据显示，该区会有500多名不活跃的党员，但这些党员被联络上时，他们皆答应出席该区会举办的家宴。

他补充，随着大选脚步靠近，党内处于积极备战状态，办活动与选民互动；这些活动将会更频密举行，希望党员踊跃出席。