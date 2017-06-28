专业水准应对紧急 廖中莱赞扬亚航长程机师 国内新闻

（吉隆坡27日讯）交通部长拿督斯里廖中莱赞扬亚航长程从澳洲珀斯飞往吉隆坡的D7 237班机机师和机组人员，以专业水准及勇气应对紧急状况。

他指出，机师以令人难以置信的专业水准应对状况，并采取迅速及熟练行动保护乘客安全。

他说，他也赞扬亚航长程机组人员及地勤职员，他们保持高水平的专业精神应对乘客及确保乘客的安全。

他今日发文告说，他有信心亚航及其子公司，极度重视乘客和机组人员的安全，因为该航空公司在过去拥有卓越的安全记录。

“我相信，该航空公司将确保安全继续成为其力量和成长之柱。”

前天早上，该趟载有359名乘客的班机起飞90分钟后折返，于10时安全降落在珀斯国际机场，所有乘客安全转乘下一趟航班或乘搭在当天晚上11时40分恢复的航班。

昨天，亚航长程发文告说，该班机一个引擎出现技术问题，公司正在与引擎制造商劳斯莱斯展开调查。

廖中莱说，他严正看待此事件，并已指示民航局总监和相关机构调查起因，当完成调查后，须将结果对外公布。