遭革除柔府社委会主席职 詹德荣疑与劳工村有关 北马新闻

（大山脚讯）自2008年就担任柔府村社区发展暨治安委员会主席的詹德荣，在本月初突然遭槟州行政议会革除，而他质疑此事与他反对州政府在柔府路甘榜德苏顺旁隔邻地段兴建劳工宿舍有关。

他今日针对遭革除一事发表文告，他在文告中指出，今年初再次获得武吉丁雅州议员王敬文提名续任，获得州行政议会批准续任2年至2018年尾，并在一项仪式上从首长手中接获委任状，然而，州行政议会却在6月1日的会议中议决终止这委任，即日生效。

“虽然王敬文在5月初曾致信掌管社区发展暨治安委员会事务的第一副首长拿督拉昔，要求让我继续担任主席至2018年任期结束，但州行政议会议决终止我的委任。”

他指出，虽然由威中县长发出终止柔府村社委会主席委任的通知信中，并没有说明被终止的原因，但第二副首长拉玛沙米所发给他的Whatsapp讯息中，说到由于柔府村社委会乃属行动党的固打，其主席必须是行动党党员，而他至今都不是该党党员，因此被终止委任。

“不少居民对此感到费解，若是因为我不是行动党党员而被革除，怎么之前却多次获得续任，且最近一次的续任就在今年初。”

他说，州政府一直都在强调社区发展暨治安委员会应充当州政府在民间的耳目，要贴近民意，向州政府反映人民的心声，因此，他在担任主席期间曾与州议员、社委会成员及村民们出席了几次会议，分别向州政府及市议会传达了柔府一带居民反对州政府在柔府路甘榜德苏顺旁隔邻地段兴建劳工宿舍的意愿，并要求将该计划迁移至远离住宅区的地点。

有鉴于此，他相信被革除一事是因为他和王敬文连同村民们一起反对州政府在该地段兴建劳工宿舍有关。