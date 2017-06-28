被指操控网购搜索 谷歌遭欧盟重罚116亿 国际新闻

（布鲁塞尔27日综合电）欧盟周二裁定美国科技界巨擘谷歌（Google）利用身为搜寻器龙头之便，令旗下网购服务更易接触顾客，违反欧盟的反垄断法，判以破纪录的24亿欧元（约116亿令吉）罚款。

谷歌表示“尊重但不同意”裁决，考虑上诉。此罚款超越以往对美国晶片制造商英特尔的10.6亿欧元罚款。

欧盟委员会竞争事务专员维斯塔格说，分析过多达17亿个搜寻指令，裁定谷歌“滥用其在搜寻器市场的龙头地位”，非法给予旗下Google Shopping利益，将该服务放在搜寻结果的优先序列，打击其他竞争对手，也剥夺欧盟国家公民使用其他服务的权利，违反欧盟规定。

谷歌须在90天内停止相关行为，否则会再受进一步罚款。根据欧盟法例，相关违规行为最高可罚款该公司上年度总收入的10%，在今次谷歌的案件中，上限则为约90亿欧元。

谷歌副总裁沃克发表声明说，公司会详细究研判词并考虑上诉，及强调公司在展示广告时，会让使用者接触数以千计的广告商，不论公司规模大小，达致互惠互利。

这项官司已缠讼7年。分析相信，今次裁决将打击这间美国科技巨头在欧洲的业务，势必触怒美国总统特朗普。