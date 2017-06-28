巴西古当大道半年无照明 民众要求让路灯亮起 国内新闻

（新山27日讯）巴西古当大道一段约8公里路段，已超过6个月没有路灯照明，晚间黑漆一片，尤其班兰立交桥隧道，白天驾驶时没亮车灯已耗眼力，晚间更是危险重重，让民众和驾驶者怒要求“让路灯亮起来！”

有关路段从福林园高架桥起一直到斯里亚南的路段约250盏路灯因电缆被偷窃，已超过6个月没有路灯照明，因有关路段是属于高流量大道，引起驾驶者的不满。

柔佛再也区州议员廖彩彤指出，6个月来她已接获约30名民众和驾驶者的投诉，一些还是骑摩托车的年迈者，因视觉不好，加上晚上漆黑，增加危险性。

她说，她已3次把问题带入州议会内，包括去年11月，今年3月和5月，得到的答案是，公共工程局已向州政府申请拨款，以维修路灯，但，至今仍没有下文。

她今日召开记者会时说，许多摩托车骑士在雨天时，会在班兰立交桥隧道内避雨，因隧道没有路灯照明漆黑一片，相当危险。

“我也有过亲身经历，进入隧道时才发现有摩托车骑士在隧道内。”

她说，该大道虽是由公共工程局管辖，但，该局已向州政府申请拨款，州政府是否有意愿拨款维修路灯，让路灯尽快亮起来。

她指出，较早时新山市议员陈珊珊表示若该大道的路灯是属新山市政局管辖，2天内就可解决问题，希望州政府也可让有能力的政府部门接手处理，毕竟人民要看到的只是有路灯照明，由那个政府部门解决，就由州政府协调和决定。

她说，据警方数据，巴西古当大道过去3年的车祸率，2013年共发生875宗车祸、2014年758宗和2015年927宗，而3年的死亡车祸分别为10宗、16宗和11宗，平均每月都有一宗死亡车祸。

她希望州政府认真看待该大道的安全问题，尽快解决路灯失灵问题。

出席者包括民主行动党避兰东支部主席叶智萍、柔佛再也支部秘书杨庆成、妇女事务主任罗佩玲、党员谢镓冰和巴西古当土团党主席哈欣博士。