黑衣特警巡逻队再出动 保障柔民众游客安全 国内新闻

（新山27日讯）柔州黑衣特警巡逻队再次出动，趁着开斋节期间，在柔州各县人潮聚集的主要地方如商场、商圈、银行巡逻，以加强治安，保障民众和游客安全。

柔州刑事调查主任卡玛鲁透露，黑衣特警巡逻队由9名警官和61名警员组成，他们在新山的KSL购物广场、假日广场、阿布巴卡清真寺、苏丽雅花园巨人广场、圣陶沙广场、淡杯吉市场、大学城文化路金店与钱币兑换中心以及本达拉路金店、依斯干达布特里的顺利花园巨人广场金店、马西吉市场、珍宝金店、伶仃花园Mydin、避兰东巨人广场以及华珍等金店巡逻。

“黑衣特警巡逻队也在笨珍宜康省商场、丰盛港码头、古来士乃国际机场、哥打丁宜占美清真寺、峇株巴辖第一坊广场；麻坡武吉巴西金店、当地各大银行与油站；居銮广场、金店与银行；东甲武吉甘密宜康省商场、金店与银行；昔加末Nirwana广场、斋戒月市集、大马华丽服饰品牌商店Jakel、当地银行与钱币兑换中心。”

他今日发文告说，特警在上述地点对116名各族和外籍男女进行查问，包括49名巫裔、16名华裔、23名印裔、18名印尼人、7名孟加拉人及3名來自砂拉越的人士。

“警方也拦截8辆轿车与4辆摩托车进行调查，至今尚未逮到任何通缉犯或企图犯罪者。”