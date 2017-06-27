【狮城第一家庭纠纷】被英兰妮质疑急承诺拆屋原因 显扬反问：为何去年讨论此事？

（新加坡27日讯）英兰妮周一再次发文质疑，既然李玮玲打算继续住在李光耀故居，李显扬为何急着要政府承诺拆屋？

对此，李显扬周二早上再次反问政府，为何在去年成立部长级委员会讨论此事？

在李光耀晚年协助他打理丹戎巴葛集选区事务的英兰妮，继前两次发文，分别提出就李光耀欧思礼路38号故居争端的四大重点和须知后，昨天再度提出故居的四点财务须知。

财政部兼律政部高级政务部长英兰妮提出，李显龙总理已将房子卖给李显扬，并将所得全数捐给慈善，换言之，房子对总理而言，没有任何财务利益。

欧思礼路38号地段属于永久地契，面积为1120.5平方米（1万2060平方英尺），目前只能盖两层楼高的房子。据之前报道估计，房子市价为2400万新元（约7430万令吉）左右。

英兰妮指出，李光耀明确要让李玮玲继续住在旧屋，政府也公开表示会尊重这些遗愿，李显扬也曾表示，李玮玲有意在故居终老。英兰妮说，这意味事情在接下来20年至30年内无需有定案，并质疑既然如此，李显扬为何急着要政府承诺拆屋。

显扬回应：李玮玲离世后才拆房

李显扬今早回应并没有要求政府现在就拆除房子，而是在李玮玲离世后才这么做。

李显扬反问，总理2015年曾说，既然李玮玲打算继续住在那里，因此这将是“到时的政府”需做的决定，既然如此，政府为何在去年成立部长级委员会？

他认为，委员会除了最初的信件，后来都专注于李光耀的遗嘱，尤其是拆除故居的条款。“这明显是李显龙滥权。”

李显扬说，委员会就故居处理方案的讨论并不公开，也不肯明说究竟有什么选项或是结果。李显扬称，早在委员会成立前，就曾向副总理张志贤提出，房子在李玮玲离世后可被拆除，并改建一个纪念公园，但张志贤并不愿意，也没有继续这方面的讨论，而总理也同样拒绝了这个建议。

英兰妮：高兴有机会澄清

英兰妮今早回应李显扬，指她很高兴有机会进一步澄清，让大家看清楚问题的症结究竟在哪。

英兰妮说，李显扬今早指出，他要求的不是房子现在就拆除，而是李玮玲离世后才这么做。

在此之前，张志贤已在声明中指出，部长级委员会之所以成立，其中一个原因是，李光耀逝世后不久，尽管李玮玲下来多年可能会继续住在房子，但李显扬与李玮玲就马上要政府承诺拆屋。

英兰妮认为，李显扬的说法证实了，他的确要求政府这么做。

“从以上可以看出，目前的政府被要求马上下决定，即房子未来会被拆除，即便现在的情况是李玮玲仍会继续在那里住上二三十年，即根本不需要下决定。”

英兰妮指出，李显扬应该知道，基于原则，政府不能为二三十年后被人民选出的未来政府设下这样的束缚。

“说了这么多，我们又回到基本的问题：为什么政府被要求现在就做决定？究竟在急什么？这个问题仍然没有答案。”