民众收集厨余雨水 可向槟政府申请奖掖 北马新闻

（槟城27日讯）快来申请厨余管理及槟州雨水收集奖掖！

槟州地方政府、交通管理及治水委员会主席兼槟州绿色机构副主席曹观友发文告呼吁民众，可投资及设立健全的厨余管理系统或雨水收集系统，以向槟州政府申请绿色奖掖。

刚开始执法的垃圾源头分类政策，已展延在住家有机废料分类（即植物和动物的生物可分解材料-厨余/湿型废料）。尽管州政府鼓励每个人将垃圾分成至少两类，在这政策的现阶段，厨余是可选类别。比起被送去土埋场后发臭、腐烂，有机废料可兑变成更具有经济价值的产品（例如，堆肥或土壤增强剂）。

无论是已被处理或是由经许可的厨余收集商收集的厨余，都可以大大减少送往垃圾土埋场的数量，更能延长垃圾土埋场的寿命。目前，这项奖掖将针对以下主要参与者，即已设立厨余管理系统的酒店和工厂。

首10名填妥申请表格并附交文件并符合资格的申请者，将获得1000令吉奖励金。申请期限是2017年5月1日至9月30日。可浏览www.pgc.com.my/fwci 以获取申请指南及表格。

另一方面，随着槟州供水机构推行“水源保护附加费”（Water Conservation Surcharge），槟州绿色机构也推介槟州雨水收集奖掖(PRHI)，旨在减少民众对非饮用用途的处理水的依赖，同时鼓励槟州人民实践良好的用水方式。

PRHI是提供给已安装雨水收集系统的商业和住宅楼宇业主的奖励津贴。这符合马来西亚政府的倡议，通过1984年统一建筑条例的修正案(UBBL 1984)来鼓励设立雨水收集系统。

首20名填妥申请表格并附交文件的成功申请者，将获得500令吉奖励金。申请截止于2017年12月31日，先到先得。可浏览www.pgc.com.my/prhi 以获取申请指南及表格。欲了解更多详情，请联络槟州绿色机构（04-2503322）或浏览 www.pgc.com.my。