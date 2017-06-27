从一党独大到五分天下 马来政治大选再洗牌？ 北马新闻

报道：张思倩

（槟城27日讯）第14届全国大选，马来人政治版图已不再是巫统的铁板一块，或会重新洗牌，一切得看希联所集合的政治力量有多大。

分别从巫统和伊党分裂的土团党和诚信党，再加上一些“蚊子党”，相信下届选举多角战已是无可避免。希联除了要保住槟州和雪州执政权，还要打进布城。

黄汉伟：来届大选力量更大

行动党槟组织秘书黄汉伟接受《光华日报》访问时说，从槟城打进布城，来届大选的力量比上一届更大。他表示从巫统出走的土团党力量相当大，北部有前首相敦马哈迪；南马又有前副首相丹斯里慕尤丁，以及东马有前乡村与区域发展部长拿督斯里沙菲益阿达。

“土团党加入反对党阵线，形成很大的力量，他们本来就来自巫统，他们都不是行动党传统选区支持者，他们的支持者来自垦殖区和郊外。”

他直言政治可能出现任何变数，但他所言的强大力量，是以往所没有的。他相信来届选举，马来政治版图将重新洗牌。

慕加希：速达共识除不信任

同样的，诚信党全国副主席兼槟州主席拿督慕加希受询时，他也认为下届大选将改写马来政治版图。在土团党、诚信党、公正党和行动党联盟后，慕加希相信希联能拿到巫统支持者选票，同时也能拿到伊党中间份子的选票。

虽然慕加希相信下届大选能改变国家马来政治版图，但也有隐忧，他担心非马来人，特别是华裔选民，因为对希联没信心，而放弃投票。他认为希联应从速达成共识，包括拥有共同的竞选标志、统一首相人选，去除华裔选民对希联的不信任。

李凯伦：重拾选民信心热诚

公正党槟州组织秘书李凯伦也认为，即在野党（希联）必须团结，一对一对垒国阵，才能实现改朝换代，中央政府政党轮替的目标。现阶段，李凯伦觉得最重要的是重拾民心和选民对政治的热诚。

以下为黄汉伟、慕加希与李凯伦针对一些提问的回答：

◆ 伊党是希联最大阻力吗？

黄汉伟：

伊党最大的问题是丹州大水灾后，曝露出丹州行政极大弱点，因而促使中庸派系离开伊党。或许大家有迷思认为伊党强大，其实伊党不强大，曾任登州大臣的党主席拿督斯里哈迪阿旺连一个州政权都保不了。在行动党选区方面，伊党的威胁不足为患。

慕加希：

伊党对希联有一定的影响，所以我们必须降低其影响。我相信诚信党能拿伊党20%的选票。虽然我们有信心能捍卫希联议席，但肯定能削弱多数票。伊党内部党员虽然人在伊党，心却在希联，只是他们不能表态。我见了很多伊党基层，他们都知道形势，惟却不能公开表态，担心被指是叛徒。

我最担心的还是之前投希联的选民不出来投票，特别是华裔选民。为了要让选民有信心，我们必须有共识，包括统一竞选标志、首相人选等。如果没有共识，他们要怎样支持我们？

李凯伦：

希望联盟最大的阻力是巫统。巫统掌握了国家机关，公器私用，连选举委员会也在选民册和搬动选民中偏帮国阵，这是第14届大选最大的挑战，选举不公和贪污腐败的问题。

◆ 怎样看待多角战？

黄汉伟：

无论是前进党还是人民替代党等，都必须逐一戳破他们的真面目。选民是选党，你卖的是一个主张，而行动党所提出的是一个理想，一个马来西亚人的马来西亚，进步、多源、帮助贫穷人士的理想。

人与群分，物以类聚，我们能加入同样的政党就是认同此政党的理念。就好像爱国党出席伊党大会，曝露出他们的空洞，他们是倾向伊党。刚加入前进党的黄家业反对独中统考文凭，就跟土权一样，他们是同类人。任何人都能成为言论的巨人，但看久了也只不过是一个冰淇淋，不耐看，放在阳光下久了，就会溶掉。

慕加希：

当伊党已不再是盟友，多角战就是我们要面对的问题。起初，我们尽量避开多角战，所以我们说服伊党加入希联，公正党也尝试说服伊党惟失败。

既然不能不免，就必须做好心理准备面对多角战。多角战对希联选情有一定影响，但得说服选民，告诉选民支持没有阵线的伊党毫无意义，不能产生任何改变。

当然，在面对三角战时不能左右伊党中坚份子，但却能得到理智伊党支持者的票，毕竟他们知道支持没有阵线的伊党只能分散选票。我们除了能得到理智伊党支持者选票外，还能拿到巫统分裂出来的选票。就算是多角战，只要在好规划与策略下都能应对。

李凯伦：

现有选举制度，多角战只会让国阵享有渔人之利。反对党必须团结，一对一对垒国阵，方能实现改朝换代、中央政府政党轮替的目标。

◆ 选举日期速战速决还是拖延更有利？

黄汉伟：

行动党现在最主要是继续执行经济与社会建设工作。

慕加希：

国阵要耗时间分裂希联，要确保伊党是希联的一根刺，更要看到下届大选形成三角战。国阵策略就是要三角战，所以伊党就是他们的“执行人”。再说，首相纳吉也需时间清除所有对他不利的课题，包括一马发展公司课题，他将利用国营电视台帮他宣传，让大家认为他已解决所有不利课题。对于希联，我们随时都准备好面对大选，现阶段要确保希联注册顺利。

李凯伦：

日期迟早不是主要的问题，重要的是民心和选民的政治热诚。

◆ 谈诚信党与土团党

黄汉伟：

土团党有魅力领袖马哈迪，年长选民会怀念他的领导，所以他有一定的吸引力。诚信党相对是一个新政党，领袖方面虽然有国会议员，但非马哈迪般的全国魅力领袖。

诚信党有一大票有经验的国会议员，基于他们就好像一个新品牌咖啡，大家都对他们相对陌生，所以党内有经验国会议员，需要再努力。

慕加希：

虽说诚信党和土团党都只是“婴儿”，但这2党的领导人却是有经验的从政者，包括马哈迪、诚信党全国主席莫哈末沙布等，皆拥有2、30年的从政经验。我们的政党是新，但领导人不新，反而是备受尊重的元老级人物。我们（诚信党和土团党）需要证明自己在希联内，是值得结盟的盟友。

李凯伦：

诚信党需要捍卫现有党内国州议员的议席在第14届选举的胜利。土团党是否能够在巫统传统堡垒或者马来选区突围，将会是大家所关注的焦点。