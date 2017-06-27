英罕见车祸虽无关恐袭 外交部吁国人警惕 Uncategorized

（吉隆坡27日讯）英国北部城市纽卡斯尔周日发生一起车辆冲撞人群意外，造成6人受伤，惟当中无大马人民。

外交部发文告证实，在英国纽卡斯尔的一间体育馆外，发生一起罕见的交通意外事故，一辆汽车冲向行人路，酿成6人受伤，当中包括3名小孩。

“不过，英国警方初步相信这起意外事故与恐怖袭击无关。”

无论如何，外交部仍劝告身处当地的大马人务必提高警惕，并遵守当局所给予的一切指示。

“马来西亚驻英国伦敦的最高专员署将与纽卡斯尔的有关当局保持紧密联系，以提供与跟进所掌握到的最新消息。”

外交部也表示，大马政府对于在这起意外事故伤患和家属表达最深切的关怀。

这起事故发生在当地时间25日上午，事发当时，一名年龄42岁女司机失控撞向人行道，然后再冲向一群从纽卡斯尔清真寺走出来的穆斯林，导致6人受伤，包括3名儿童。

女司机已被扣

根据报道，该名肇祸女司机已被扣留，她也是参加开斋节祈祷活动，在活动结束后开车时，不慎把油门当刹车器，以致车子飞撞向人行道及撞伤人群。

若有国人面对紧急状况，可联络我国驻伦敦最高专员署，地址52 Bedford Row, London WC1R 4LR，电话+44(0)2072424308或电邮mwlondon.kln@1govuc.gov.my。