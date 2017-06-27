移工槟城告白 异言堂

文：叶汉荣

近日警察勒索移工，被记录钞票号码后举报，8黑警最终落网案揭露，贪污执法员欺压弱势群体，已到相当严重地步。

若母国“好赚吃”，谁愿千里迢迢，卖地卖羊筹中介费，别亲离乡来陌生地谋生？

当小鸟唱出第一声黎明，乌鸦送走最后一片晚霞，小岛城大批外劳，走路、骑脚车、讲手机的，繁忙车流量中移动，甚至反方向骑行，险象环生，替他们捏一把冷汗。

出卖一天廉价劳力，放工后他们通常到附近菜市场，扛一包米，买蔬菜、面干、马铃薯、洋葱、蒜头、香茅和辣椒，为自己，为搭伙食同乡，煮一锅香喷喷咖喱送饭。

有机会访问孟加拉建筑移工哈山，听他这些年在槟工作告白。哈山来自达卡以东农村，那年洪涝夺无数乡民生命，毁掉他家稻米庄稼牛羊，幸家人有惊无险活下来。

那刻起他就决心到异国打拼，要改善家人生活，次年，爸妈变卖耕地东凑西借，筹近5千令吉中介费，他便漂洋过海来槟城，随一华人泥水承包商学工。

初到时才19岁人生地不熟，和各国外劳挤在环境恶劣宿舍，新客常被欺负财物也被偷，水土不服吃不惯大马食物，头痛发烧泻肚，加思乡想念家人女友，那是他最难熬岁月。

从最初扛灰搅混凝土杂工做起，领悟力高手脚勤快受赏识，慢慢教他拉水平线抹壁，目前已是老板得力助手。

当杂工拿过日薪30到40令吉，手艺好加责任感，老板已将他薪金调到80令吉，只是泥水不是每天有工开，有做才有钱。

来槟奋斗5年，目前他已搬离宿舍，和同乡合租市区一廉屋，拥小厨房可煮食，回忆走过的坎坷，感慨苦尽甘来！

哈山每月都汇半数工钱回乡，也每天和妈妈通电话，娘常叮咛他勿喝酒抽烟，钱要收好，他告诉母亲再奋斗几年将回乡，做点小生意摆脱贫困。

在孟国他有个青梅竹马美丽女友，彼此花前月下十分相爱，奈何环境逼人，来马谋生后，女友被家人逼婚，嫁给年长她10岁商人为妻。

有情人不能成眷属，他一度消沉迷失，开不了工，经母亲和好友劝导，加上时间洗涤，才渐渐抽离情伤。

最怕陋巷遇黑警

问起5年移工感受，百般滋味在心头，哈山说，槟城是他叛逆青春修炼场，卧虎藏龙正邪兼容，是个人性化熔炉，遇见各色人事，有贵人小人，最怕陋巷遇黑警，虽拥有合法工作证件，仍遭恐吓刁难勒索，尤其多名警察拦路时，常被“另类洗劫”款物。

为息事宁人留槟谋生，五十一百遭勒索是常事，最痛心连母亲送的金戒指，也被黑警“抢走”，和许多同乡一样不熟官场，怕事情闹大被遣返，唯有忍气吞声。

谈到最近8交警勒索缅外劳，缅劳暗记钞票号码后报案，8警最终落网，哈山感同身受，并赞他们智慧勇敢，替异乡人讨回公道！

哈山访谈中微笑踏实，他说，孟加拉虽穷但人民安贫乐命，笑容是他们的logo，他说，他是重感情的人，遇挫折会颓废一阵子，但很快又找回正能量。

哈山说，“赚再多钱，若未惜福不满足也徒然，永远不会快乐。”

从哈山身上，颠覆了许多人对移工负面形象，我感受他有血有肉，乐观知足人生品质，这也是贪婪暴力社会匮乏的精神价值观，是值得参考和省思的对象。