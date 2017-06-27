行动党元老陈胜尧有难？

文：潘君胜

民主行动党元老暨现任甲洞区国会议员陈胜尧有难？政途亮红灯？政坛更流传，在即将来临的第14届大选，行动党主流派不会委派他在甲洞国会选区上阵以寻求作第9度蝉联。

这位政坛元老，在行动党内声望不在另两位元老：行动党前秘书长林吉祥、已故主席加巴星之下。陈胜尧自1976年加入社会正义党及在1978年后加入行动党，便大受行动党重用，自1982年参选开始，先后经过1986、1990、1995、1999、2004、2008、2013年大选，一连8届都中选。不过，岁月催人老，现年75岁的陈博士，传説不再受当权派委派上阵，以让路给新人守土。

陈胜尧突然在其脸书留言，针对槟州政府自然环境发言，指环绕槟城岛42公里，海岸改变，浮罗山背绿色减少。陈胜尧还指出，85万名槟城岛居民需要房屋与就业机会。

虽然陈胜尧不是针对行动党也不是指责林冠英，但是作为槟州一州之长的林冠英是槟州政府掌舵人，明眼人都看出，陈胜尧这番话是项荘舞剑意在沛公。身为槟州首席部长又是党的秘书长，林冠英岂能容忍一名来自党内国会议员的抨击？于是，林冠英除了回应他会通过内部处理外，令人纳闷甚至惊讶的是，林冠英宣称他从今年年初开始就联络不上陈胜尧！

这是什么说话？两人都是国会议员吗？两人不是经常在国会碰见吗？两人不是都有手机及脸书吗？为何林冠英会説联络不上陈胜尧？更绝的是，想不到陈胜尧也针对林冠英的说话作出反驳：找我很难吗？

众所周知，槟州马华及民政党为收复失地一雪前耻，一直对对槟州政府施政方针展开猛烈抨击，尤其是针对槟州政府近年來大事发填海计划、砍伐林木建造房屋，马华民政都指槟州政府破坏环保，导致绿色地带大幅度减少。林冠英自308及505两届大选都坐上槟州首席部长宝座，自然不想因为环保问题引起民怨，在下届大选丢失了槟州江山，把首长一职拱手让人。

想不到行动党正面对国阵重重围攻而有些城墙摇摇欲坠时刻，作为党元老也曾出任党署理主席及联邦直辖区主席的陈胜尧，此刻也冲着槟州政府而来，意有所指浮罗山背绿色地带减少。自己人打自己人，陈胜尧没有护主，却附和槟州反对党指槟州政府破坏环保，还説85万人的槟城岛居民，须要的是房屋及就业机会，当然把林冠英气到七窍生煙？

林冠英与陈胜尧各执一词，虽然前者表明争执可在内部解决，但是明显地林陈两人关系大不如前。尤其是联邦直辖区向來是行动党堡垒。直辖区的国会议员除了陈胜尧外，还有代主席陈国伟、郭素沁、方贵伦、林立迎。自308大选行动党大胜后，直辖区有更多的新人加入行动党，这些新人蠢蠢欲动，可是原有的议员因守土有功而纹风不动。消息説，作为行动党元老之一的陈胜尧，平时鲜少走访各地基层，加上在国会就一马公司债务课题解答与党立场有异，或是选成一些领袖不情。只是因为陈胜尧守土太久而被除名，当然会引起外界注目及批评，也成为马华民政的抨击行动党课题。除了陈胜尧是党元老，也有不少党元老受重用，包括振林山区议员林吉祥、武吉免登区议员方贵伦、士布爹区议员郭素沁、蕉赖区陈国伟、泗岩沫区议员林立迎等。

如果当权真的要除掉陈胜尧，林陈两人没有磋商的余地？若是，8届民选议员陈胜尧只能无奈的説一声为何偏偏选中我？