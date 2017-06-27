残疾同胞，你们是沉默是金还是逆来顺受？

文：邱丽芳

问问残疾人士：“大选过后，槟州的环境和政府部门是否方便你们？你们的生活好吗？还是和以前一样？”

许多人会反问你：“问得好，你问了这样的‘大事’。有人曾提出同样的问题，答案是无障碍环境是‘小事’，槟州政府只关注大型的发展计划。这么一说，无障碍的课题只是属于小部分人的小事情，是个小儿科的课题。难怪，我们要找个‘出入平安’的门口都寥寥无几，连要讨个‘如意’茅房的设备构造往往都无迹可寻。这么一说，就接二连三的想到很多的店面、银行、商场，就连在店外望一望的机会都没有。你说槟州的环境和政府部门是否方便我们？”

“除了这些，我们有没有看到槟州政府在推动可负担房屋的当儿，保留底层的房屋还备有无障碍的设备，给予符合资格的残疾人士？槟州政府声势浩大在打造槟城成为国际旅游胜地的当儿，有没有积极的改造，成为符合国际水准的无障碍胜地？”

“我们在很多地方都很难找到出口，难就难在当局没有多大的心意把无障碍环境设为首要的发展条件。你说我们的生活会好吗？还是更坏呢？”

再问残疾人士：“以你们之见，当局一直鼓吹通用的交通系统，那你们‘快活’的日子是不是快到了？”

许多人会反问你：“在行人道和巴士站，当局都可以推三拖四，说什么只有在乔治市的范围以内才是属于槟岛市政厅的管辖范围，乔治市以外的范围是属于中央政府的职责？如果这样的说法属实，那请问一下，为什么市政厅又有权利大肆厥词把行人道打造成脚车道？这可是耗资不菲的费用。把行人道改为脚车道，而另一边厢却在鼓吹‘行人为王’的计划。这些自相矛盾的作法让人大跌眼镜。”

“去年，市政厅说明在巴士站所设的栏杆是为了孩童的安全起见和遏制掠夺案。事到如今，巴士站所设的栏杆依旧，是不是他们的理由可以成立？如果这个点子是对的话，那请问一下，为何不把整条行人道也围起栏杆，让行人们更安心的走在行人道呢？不能犀利的分析使用者们对于硬体设施的共同需求，只是在浪费人民的血汗钱，那又有什么意义？”

再一次问问残疾人士：“某些组织是为了铸造无障碍环境，但经一年多的时间，是否有改变？”

众多的人会反问你：“当眼前狭窄的行人道被脚车道霸占时，有人敢站出来捍卫残疾人士的权利吗？当购物广场把斜坡式的进路拆除后，另建一座所谓的轮椅电梯来替代，有谁敢露出反抗的声音？最近，在光大广场，惟一一条走道无端端的建了栏杆，造成行人们得‘狼狈’的跨过栏杆，而我们完全没有进退路的选择，可又有多少人敢站出来讨个公道？这些不堪入‘眼’的基本设备一直都在重蹈覆辙，你说我们的日子能过得潇洒自在吗？如果，当局敢站出来坚持捍卫无障碍环境，我们无不拍手称快。但他们敢自己人打自己人吗？他们会白白的放弃眼前的利益而捍卫正义吗？ ”

蓦然回首，你才会发现几十年前喊了救救残疾人士，在不久后就是另一个十年，依然还在喊救救残疾人士！无障碍环境始终不是当局当务之急的首要任务，因为他们的敷衍态度是被‘惯’出来的。我们可以解脱，但不幸的是我们选择纵容、屈服于权势的压迫，那才是障碍里的障碍！不得不问：“残疾同胞们呀！你们现在到底是沉默是金还是逆来顺受？”