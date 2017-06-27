收编反对党塑造巫统权威 ——华人政治地位之演变（下） 异言堂

文：谢诗坚

由于1974年行动党宁可“以一敌众”，也不与任何反对党合作，因此新成立的“社会正义党”（由陈志勤从民政分裂出来）（1972年）、人民党（由卡森阿末领导）及国家醒觉党只能各自上路。在强大的国阵攻势力，纷纷兵败如山倒，即使行动党的国席也只剩9个（原本13席）及22个州议席（原本31个州议席），社正党也只得1席。另外在东马的砂拉越国民党也保有9席（原本12席）。国民党原是东马加入马来西亚时在砂的执政党，由其党魁加隆宁甘出任首席部长，但在1966年宁甘与中央的东姑失和，也就失去执政权，被贬为反对党。

正因为国阵声望如日中天，反对党相形见绌，只剩下行动党9席及国民党9席再加上社正党陈志勤1席。这意味着反对党已溃不成军。

在下来的年代，新成立的政党都无法生存下来，因为行动党不再接受华基政党的合作。在战略上存在争议，似乎是“攘外先安内”（先让反对党消失，再来收拾执政党）（有人指蒋介石当年先安内政策是不对的）；但行动党的林吉祥坚信“合作”必将削弱行动党的反对党形象；尤其不能在下来的大选（1978年）接受与社民党的合作，因为社民党就是从行动党分裂出来的，领导人是叶锦源及范俊登。

在行动党不与华基政党合作的大前提下，林吉祥也明白扩大力量不易，更没有机会拿下一个州的执政权。不过他总不能一直守株待兔，也就在1986年移师槟城，挂起“丹绒一役”的旗号，目的就是要从林苍祐手上夺得执政。

如果说槟州的主导政权原本属于马华（1957-1969），后来才被民政党所取代（1969-2008），但间中也有面对马华的挑战和“暗渡陈仓”，如1978年的“马华七人帮”直捣民政选区；又如1982年马华正面与民政争夺主导权。

就在马华偃鼓息兵后，行动党才将槟城列为最重要的夺权目标（这是因为槟州有最多的华人，反对党才较容易突破），但也只有到了1990年的大选林吉祥才捉到机会。这一年离开巫统另创46精神党的东姑拉沙里率大军与行动党合作，又在另一边与伊斯兰党合作，分别组成了“回教团结力量”（Angkatan Perpaduan Ummah）及“人民团结力量”（Gagasan Rakyat Malaysia）。这种巧妙的合作既没有使华人“恐惧”，也没有使马来人“不安”。因此东姑拉沙里显得十分有信心可以击败马哈迪。

讵料，在投票前三天报纸刊出东姑拉沙里在沙巴所戴的卡达山民族帽子有“呈现十字架”的形影，也就在马来社会引起震荡。选举结果46精神党兵败如山倒，只有伊斯兰党借助46党的力量，重新夺回吉兰丹州政权（伊党在1977年被国阵开除，翌年中央举行闪电州选，把伊党打得落花流水。自此之后，伊党一蹶不振，直到1990年才取回丹州政权）。另外一个就是民主行动党在槟州夺下14个州议席（清一色是行动党议员，没有与其他政党分享州议席），可怜的46党全军覆没，国阵则拥有19席（在19对14席下，行动党因差3席与执政权擦肩而过）。这算是行动党成立以来首次与反对党结盟（1969年的大选，行动党、民政党进步党只是松弛合作未有协定）。

从中我们也看到行动党的合作对象是代表不同族群的政党，与46精神党合作正合其心意和行动党的理念。但与伊党的合作则尚不敢正式达成协议。

林吉祥没有想到的是，46党这么不济事，只要拿下3席，局面就改变了。也因为棋差一着，林吉祥“梦碎槟榔河”。

这样的结局又反映出没有一个政党可以声称它代表全体马来西亚的所有民族，毕竟差党有其“势力范围”和“基本盘”。行动党就是立足华人社会，才对马华、民政、进步党及人联党构成直接的威胁。它威胁不了巫统。如果说这不是种族政治下的“分工与合作”，那又是什么？（完）