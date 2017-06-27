暹路炒粿条老档主休息10天 外州游客扑空没口福 北马新闻

（槟城27日讯）相信为避开开斋节假期时的食客人潮，近期成网红的槟城暹路炒粿条老档主从上周六开始休息10天，不少慕名而来的外州游客因此扑空，没有口福。

使用炭炒的暹路炒粿条向来客流不断，随着近期入选“全球50大街头美食”第14名后，名气再度攀升，使原本平时的顾客长龙变得更长，有媒体前往采访时，甚至遭老档主要求停笔。近日，一张有关档主暂停10天的通告在社交媒体上传开，指该档将从6月24日至7月3日，休息10天。

《光华日报》记者周二走访当地，档口对面的咖啡店老板张先生受询时指出，炒粿条的生意蒸蒸日上，老档主根本“炒不来”，所以可能因此暂时休息。他也促请媒体不要再报道。“他有交代不要再讲了，人太多了！”

虽然这几天档主暂停营业10天，不过仍然有不少的顾客来店里询问。询及档主为何暂停营业时，他说档主并没有交代原其因，不过他相信原因之一是要避开趁假期涌来的人潮，因为大部分顾客都是来自外地。张先生的咖啡店平时营业至傍晚6时左右，但炒粿条有开档时，会延长营业时间至8时30分左右，让顾客可到其店里用食。

而位于档口对面的商家林女士受访时，在听到“炒粿条”这词，便直呼“每天都很多人来等！”，而这几天虽然暂停营业，但也有不少人来询问。

“可能是要避免顾客一直问，隔壁的咖啡店每天下午就会展示休息的通告，食客看到那个牌的告示后，就会自己离开。”

据她了解，档主这几天是去旅游休息。她指出，档口有营业时，几乎天天都是大排长龙，每天应该炒了数百盘，但对她而言因已习惯口味，所以不觉很特别。#