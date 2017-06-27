“神偷奶爸”魅力引10万人 厕所无法负荷坏了 北马新闻

(北海27日讯) 北海市政局礼堂厕所基于年久失修，没办法负荷太多到来参观“神偷奶爸”展览的人潮使用，以至损坏！

威省市局安置流动厕所

为欢庆开斋节及国庆日，槟州政府于22日在北海市政局草场办我国最大型神偷奶爸3户外乐园，免费开放予市民，吸引不少粉丝影迷到来参观。相信礼堂内的厕所无法应付人潮，加上年久失修而损坏。

针对上述情况，市政局也在周二采取对策，早上运来流动厕所供民众使用，并在原有礼堂厕所门口张贴告示，呼吁民众改用流动厕所。

罗扎里：不够再增加

威省市政局秘书罗扎里表示，当局安置男女各2格的流动厕所在礼堂后方，相信足够以应付人潮，如果不够当局会再增加。

询及有民众指该处没公厕一事，他对此驳斥，并表示有关厕所是无法应付人潮而损坏，而他本身则没接获相关的投诉。

待槟发展机构招标维修

他称，该礼堂年久失修将进行维修，不过被问及何时开始施工时，他表示这并不在其范围内，需待槟州发展机构招标维修。

另一方面，JWL活动策划总经理洪伟良指出，由于这几天厕所损坏，适逢假期人潮很多，因此当局也与对面的Petron油站协调，所幸获得油站通融，民众都到该油站借用厕所。

吹气圆屋顶展览馆将引更多人

参观“神偷奶爸”展览馆人数达10万人次！

负责人洪伟良透露，根据该公司使用的无人驾驶飞机摄像记录，截至周一为止，到来参观的人数已达10万。他相信7月1日的吹气圆屋顶展览馆开幕后，会引来更多人潮。

他补充，整个展览会馆里的图像包括吹气小黄人需向美国Universal Studio电影公司申请许可证，小黄人就耗资3万美金(约12万9000令吉)，直接从美国寄来，活动完毕将归还。

吴耀健：勿站在木箱上拍照

该公司活动经理吴耀健表示，由于时光隧道的小黄人造型为了避免风吹，因此插立在木箱子上，由于连日来很多民众集聚在拍照，加上一些小朋友喜欢站在木箱子上拍照，以至弄脏甚至踏坏木盒。他呼吁民众教育孩子们不要站在上面拍照，以免造成损坏。#