患血癌期待生命曙光 少女急需10万治疗 北马新闻

（槟城27日讯）阳光美少女被诊断患上急性淋巴细胞性白血病（Acute Lymphoblastic Leukaemia），她乐观期待生命曙光，目前急需10万令吉进行治疗。

这名来自北海双溪赖的苏湘云（24岁），患病前是名货运公司书记，热爱旅游及跳尊巴健美操，更是家人及朋友眼中的阳光美少女。虽然患病，她表示将坚强面对，接受化疗与病魔斗争。

本报记者日前联袂大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）理事，到其住家探望她。虽然湘云脸带口罩，交谈过程仍可以感受到她的乐观与坚强。

湘云表述，她是于5月20日与友人到菲律宾旅行8天，岂料第四天时突然发烧至双眼视力模糊，她于是在酒店休息，接下来的行程都没有参与。

“第8天回国时，我在机场已经有呕吐昏眩现象，全身无力，由朋友搀扶着出机场后，家人就火速把我载到北海专科医院检查。”

她披露，医生初步检查后就建议家人即刻把她转去槟城鹰阁医院做进一步检查，医生抽取她的骨髓进行检验后，证实患上急性淋巴细胞性白血病。

脑部积血消失后将化疗

湘云表示，当时医生也发现其脑部有溢血状况，由于她的血小板不足，自身不能止血，不宜进行脑部手术，于是安排她在加护病房内观察。

她说，6月6日转入普通病房，17日获准返家。目前并没有感到头昏或是呕吐，相信溢血状况已经受到控制，7月11日将到医院复诊。

“现阶段是要把脑部溢血状况处理好了，才能进行下一步针对血癌的治疗。如果复诊后确认脑部积血已经消失，就会开始接受化疗。”

湘云将进行半年的化疗，这段期间也寻找合适的骨髓，以备不时之需。

她披露，医生经抽取两名哥哥的骨髓进行配对，结果还未得知。至于需要移植骨髓与否，必须等待她进行化疗后，再依情况而定。

瑶池金母受委托筹治疗费

湘云的父亲苏勇财（52岁，家庭式家俬业者）及母亲吴美华（51岁， 家庭主妇）经委托大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity）作为总筹女儿的治疗费用。

基金会主席蔡瑞豪表示，湘云之前入院治疗的费用经由其保险公司缴付，目前已经额满，接下来的费用已不能再使用保险来缴付。他说，经过讨论，议决暂筹10万令吉，充作化疗，应付突发状况、骨髓配对等费用。

该基金会在前往探望湘云当天，抛砖引玉移交1万令吉让她解决燃眉之急。出席者尚有总务谢玉金、副总务谢宝珍、行动主任何永发及卢倩婷。任何疑问可联络该会热线016-4192192或04-5059800，或浏览该会脸书专页One Hope Charity & Welfare Berhad。#