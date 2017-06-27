录像裁判耗时待改进 世杯是否采用明年3月分晓 体育新闻

(莫斯科27日综合电)国际足总裁判长布萨卡周一承认，本届洲际杯试用的录像助理裁判（VAR）有待改进，以便明年世界杯采用该技术。

布萨卡希望VAR缩短等待时间，采用更多措施提升体验。

准确但耗时太长

采用VAR判罚的准确度无争议，问题是耗时太长，球员和球迷无法即刻确认进球有效。主裁判对VAR也有怨言，有时他们能够从耳机中听到录像助理裁判的大声吼叫，这可能干扰他们的工作。

在大马时间周一凌晨结束的德国3比1胜喀麦隆比赛中，VAR介入红牌判罚，比赛暂停了4分钟。哥伦比亚裁判罗尔丹黄牌警告喀队西亚尼蹬踏德国人埃姆雷·詹，但实际上犯规者是马布卡。得到VAR提醒后，罗尔丹亲自到场边看回放，才改判马布卡红牌，西亚尼则用鼓掌表示不服。布萨卡说：“我不得不承认，这次耗时太长，但最终判罚是正确的，被罚下的那个球员没错。”

VAR也无法完全杜绝不当判罚。在墨西哥对战纽西兰的比赛中，双方球员在最后阶段发生大规模冲突，VAR通过耳机告诉主裁应该判罚球员，主裁才跑到场边观看录像……然后只是出示3张黄牌，无人被罚下，比赛被中断了5分钟。

而在墨西哥2比1击败俄罗斯的比赛中，更出现了主裁判拒绝VAR的意见。当时俄罗斯球员在禁区内摔倒时，主裁坚持比赛继续进行，而不是接纳VAR的意见：判罚点球，其决定也引发俄罗斯球迷的巨大不满。

布萨卡承认很多方面应该改进：“中断两三分钟不可接受。很明显，目前并非一切运作良好。我们需要尽量缩短等待时间。”

畅快庆祝进球不太可能

但无论如何改进，球员似乎不太可能回到畅快庆祝进球的时代。布萨卡说：“这是一种新的裁判方式，不带有感情。它可能缩短一些享受足球的时刻。你可以庆祝，但过后马上要看录像回放，你必须改变，一些人必须忍受这种情形。”

布萨卡透露，在本届赛事之前，主裁判与VAR磨合时间只有5天，但他强调，12场比赛过后，VAR总共使用了29次，6次推翻主裁判的决定：“我们没有漏掉任何错误，这是最重要的信息。我们确信这套系统可以减少错误判罚，我们只能说减少，并不能说完全消除。”

布萨卡对VAR作出正面评价，国际足总主席因凡蒂诺也希望明年世界杯采用VAR，但决定权属于足球规则制定机构──国际足球理事会。该组织是否放行VAR，明年3月或许能见分晓。布萨卡透露，在以后转播中，球迷可能会听到主裁判与VAR之间的讨论对话，就像许多其他运动项目一样，这有助于球迷理解判罚的过程。

明年世界杯采用VAR的可能性颇大，但如果在褒贬不一的情况下贸然在明年世界杯推行，也许VAR会带来更大、更广泛的争议。

洲际杯上座率低 东道俄罗斯没出线显尴尬

作为世界杯的前哨站，今年的俄罗斯洲际杯却有点尴尬。东道主不但成为史上第一个无法小组出线的欧洲球队，上座率低也令人失望。

尽管俄罗斯高度重视洲际杯，俄罗斯总统普京也专门前往圣彼得堡竞技场观看俄罗斯迎战纽西兰的揭幕战，但当地球迷们似乎并不太给力。官方给出的东道主首战观众数据为50251人，但从现场的情况来看，大片大片的看台都是稀稀拉拉。

在前10场小组赛中，除了有俄罗斯参加的3场比赛外，其他比赛到场人数都没有超过4万人大关。其实洲际杯的票价并不算昂贵，而且组委会专门对持有球迷证的外国球迷予以免签政策，并且让4个举办赛事的城市公交车比平时更早运行，然而，这期间的游客数量与往年同期持平，并无显著增长。