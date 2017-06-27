C罗 vs C罗 世界波

文：恩哥

这届洲际杯半决赛没啥惊喜，果然还是欧美的天下。比起墨西哥迎战德国，被不少人吹捧为变相决赛的美洲霸主智利对抗欧洲神奇队伍葡萄牙无疑较具亮点，当中两队巨星C罗纳多与桑切斯还没巅峰对决，后者已经呛声了！

相信球迷大大们已经察觉，葡军已逐渐非仰赖C罗，由他去牵制对方中场后卫来为其他队友制造发挥空间，乃吸引各队开始研究破解此法。这时，被誉为“智利C罗”的英超枪手大将桑切斯，誓言会力压前者夺冠。

两人曾在桑切斯仍效力巴塞隆纳的时期在西甲赛场交过手，那时巴塞已开始对皇马赢少输多的时代。当然，这只是拿来说嘴，球队和时代背景不同，比起智利C罗是否可领衔战胜本尊，最重要还是葡军年轻防线能否守得了桑切斯和伙伴们，还是智利是否抵挡住尝试多点开花的葡军。做的较好的那队应该就距离决赛不远了。

在博彩公司看来，葡萄牙与智利的夺冠胜算相差不大，因此无论是谁在周四凌晨的比赛笑到最后也不会意外。只是到最后，一场没有惊喜的球赛尤其是洲际杯，谁还要看呢？值得我们深思深思～