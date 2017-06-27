疑为钱烦恼想不开 男子自焚全身80%灼伤 国内新闻

（新山27日讯）51岁华裔穆斯林疑改教后不习惯，加上为钱烦恼一时想不开，在屋内自焚，导致全身80%部位灼伤，生死未卜。

今天中午约11时，伤者莫哈末陈财华（译音）被发现在位于迪沙士古来的一栋组屋第4层的屋内自焚，马上联络在其楼下的妻子。

据柔消拯局指出，事发时，44岁伤者太太依达准备到国民登记局办理前往沙巴手续。

她受访时说，儿子从楼上下来告诉她，屋子着火，丈夫在屋里。

她说，她马上上楼了解情况，但火势太猛，上不了楼。

她强调，她不知道丈夫用什么着火，也不知道为何起火，不过，丈夫有精神问题。

“他是沉默寡言的人，常想东想西，也为钱烦恼。”

她指出，丈夫是保安员，本身则在工厂打工。

她说，她会先去报案，然后才到新山中央医院了解情况。

新山北警区副主任马永来说，警方还在等消拯局的报告，还不确定以什么条文调查案件。

他说，伤者已送往新山医院治疗。

56岁邻居莫哈末卡查里说，陈财华大约在两三年前与妻子搬到该组屋，碰到面时会请教他有关伊斯兰教生活的事情。

他说，可能是入教后不习惯，伤者有跟太太发生争执。

他指出，开斋节期间伤者太太的继子有来短暂居住，但有听到伤者要赶走继子。

他说，早上陈财华有上门找他，但他不在，他回来后就发现伤者家发生火灾。