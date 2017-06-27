屋内养94猫满地屎尿 邻居忍恶臭大半年 国际新闻

（新加坡27日讯）盛港恐怖养猫人！3房式组屋单位养94只猫，屋内满地屎尿，邻居忍恶臭大半年。

许多名爱猫人士及猫福利组织成员最近在面簿上贴文及上载视频，指此间有一间组屋单位竟养了94只猫，屋内环境十分恶劣。

此间媒体步步追踪，发现事发地点原来在盛港一带的芬维尔连路（Fernvale Link）第470B座组屋的一间3房式单位。

记者周二早上走访时，附近邻居表示，涉事单位住着一名看起来四五十岁的印度妇女、一名年长妇人以及20多岁男子，相信是一家三代。

“他们去年11月左右搬来，之后单位就传来恶臭，还听到猫叫声。此外，大门处还会不时流出黄色尿液，相当恶心。即使我们关上大门，也能闻到恶臭，情况十分糟糕。”

邻居说，由于单位大门总是深锁，因此不清楚确实情况，因此她就一直忍耐，直到最近有新住户搬来，对方闻到异味后，决定向相关单位及组织举报。

爱猫义工林梅珠（40岁，行政人员）今早告诉媒体，周一连同八九名猫福利协会成员一同到事发单位，并在当事人面前进行清理。

“我们原本以为里头住着约50只猫，进去后才惊悉多达94只猫，大部分为暹罗猫。此外，屋内的卫生情况非常糟糕，到处都是屎尿，不少猫咪也受到感染，状况不佳，让人看了心疼。”

义工昨天进行了数小时的清理，救出94只猫咪救。据记者观察，有关当局今早也派人到单位大扫除。不过记者走访时，涉事屋主不愿置评。

繁殖猫咪网上卖，猫福利协会呼吁公众不要网购宠物。

猫福利协会执委刘韵冰（45岁）告诉媒体，协会接获通报后就从上周起跟各个相关单位接洽，并于周一上门处理。

“据了解，猫主为了上网卖猫，于是在家里繁殖猫咪，结果情况一发不可收拾，导致屋内有多达94只猫。”

刘韵冰说，协会除了帮猫咪寻找新的栖身之所，也会为猫主提供辅导。此外，协会也吁请公众不要上网购买没有相关准证的宠物。

农粮局受询时则表示，此事件涉及动物福利，当局已展开调查。

有猫咪身上沾屎尿，有的尿血，有的甚至没眼球。

刘韵冰表示，目前有近20只猫咪交给兽医医治，其余的则寄养在猫舍。她透露，很多猫咪的身上和毛发都沾满了尿液和粪便，而且还有伤口。此外，有猫咪被发现尿出血，有的甚至没眼球。

刘韵冰说，协会将设法医治这些猫咪，并希望能为它们找到新主人。