加国女步兵缔180年历史 指挥白金汉宫交接 国际新闻

（渥太华27日综合电）今年为加拿大建国150周年，英女王为庆祝如此盛事，早前邀请加拿大军队派代表到英国担任女王卫队作短期站岗，当中由一名女上尉率队，成为首位指挥白金汉宫交接仪式的女步兵，打破180年来的历史。

24岁的古图，隶属帕特丽夏公主加拿大轻步兵团第二营，早前受邀成为女王卫队，负责率领40成员。在周一早上，个子娇小的古图站在卫兵队参加白金汉宫的交接仪式，缔造历史。

已参军7年的古图当日表现淡定，受访时承认仪式举行前感到少许压力”，但对能担当此任务非常荣幸，会专注岗位，做到最好。为了让声音穿透乐队演奏声，令卫兵听到指令，她也进行特训，事前曾多次彩排。

英国军队于去年7月前，仍禁止女兵参与地面近距离作战岗位，加拿大则早在1989年开放女性参与全军种。对于身为军中少数的女性，古图未有受到不同待遇，她说：“我的待遇和其他步兵一样：做得好有奖励，做错事会被纠正，非常公平。”

古图的卫兵队将担任女王卫队至下周一，期间会参与于白金汉宫、温莎堡、王储查尔斯别墅的圣詹姆斯宫及伦敦塔等多个皇室重地的站岗工作。