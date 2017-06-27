林宥嘉洞房不播种 Ella教战:保持欲望 娱乐新闻

林宥嘉和丁文琪1月初登记结婚，昨在台北寒舍艾美酒店补办婚宴，丁文琪穿着MS IDEAS 2017 订制款蕾丝花瓣婚纱，甜蜜挽着林宥嘉登场，这也是两人交往、结婚至今首度公开合体。林宥嘉上周六角逐金曲歌王败北，但他人生收获更大，因为“我娶到一个会陪我一辈子的人”。至于何时进行“生一打”计划？林宥嘉笑回：“我想今天应该没办法，有体力的时候就会启动。”

（台北27日讯）昨婚宴席开40桌，宴请约400名宾客，推估花费300万台币（约42万令吉），由黄子佼（佼佼）主持，小宇、郭静担任伴郎伴娘，婚宴上首度播放小俩口在日本轻井泽办婚趴的影片，影片中两人互诉相守一生的誓词。佼佼对林宥嘉说：“你不只是新郎，也是我们的歌王，新郎只有一次，歌王可以有好多次。”丁文琪听了感动落泪。

盆栽当伴手礼

林宥嘉和丁文琪喜爱大自然及多肉植物，婚礼以白色和绿色为主调，用绿色植物打造森林风，送给宾客的伴手礼也是多肉植物盆栽，喜饼则是奇华饼家特别为新人订制的Q版肖像中式大饼，入口处则设置仙人掌造型背板供宾客拍照。

林宥嘉和丁文琪婚礼昨星光熠熠，S.H.E、陶晶莹夫妻、孟耿如、王心凌、任容萱、鬼鬼等都到场祝福。S.H.E在Ella产后75天首次合体，3人齐祝小俩口“尽快有爱的结晶”。问Ella何时再与老公“开机做人”？她朝天狂吼：“好期待第一次大爆发！”当妈的Ella还当场传授生子秘方：“享受当下，Enjoy it！随时保持高涨的欲望！”Selina尺度大开附和：“不要成为Machine（机器）！”得知丁文琪想要生一打，Hebe用金曲奖逗趣比喻：“做音乐的过程很重要、不要在乎金曲奖，做人的过程也很重要，不要觉得一定要中标。”

黄子佼担任婚礼主持人，他说：“很开心帮自己的妹妹当主持人，我其实很排斥当婚礼主持人，毕竟是不熟的领域，但妹妹开口我一定答应。”原来，黄子佼透露曾因工作低潮，丁文琪每天都揪他吃饭、唱KTV、打麻将，“谢谢她在我低潮的时候，跟我做很好的兄妹、朋友、玩伴。”（取自台湾苹果日报及中时电子报）