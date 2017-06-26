骑士朝住屋开2枪 屋主误以为爆竹声 国内新闻

（太平26日讯）一名骑士朝住屋连开两枪示警，在客厅观赏电视节目的屋主一家还以为有人在外燃放爆竹庆祝开斋节。

太平新板茉莉花园第8巷一间双层排屋于昨晚约9时许遭人朝屋内开两枪，据知，当时屋主与家人在屋内看电视，因为开斋佳节屋外爆竹烟花声处处，屋主突然听到巨响，以为是爆竹声。岂料，开门察看，却发现侧边玻璃门有类似被人开枪击破的痕迹，仔细观察，发现其中一颗子弹击破侧边铁花支下面玻璃门直射进饭厅墙上，一个枪弹洞明显可见。另一颗子弹则射在围篱栏杆上。

据知，较早时屋主有发现屋外有一位摩托车骑士，但没有加以理会。在屋主报案后，大批警方出动到场展开调查一直到晚上近12时，许多居民不知发生何事，直到屋主说屋子遭人开枪皆感到吃惊。

太平警区主任哈利甘助理总监受询时指出，昨晚9时50分发生在新板茉莉花园的开枪案，经过警方检查，证实是枪弹痕迹，屋主与家人没有受伤，开枪人士动机不明。

他说，屋主是一名60岁的华裔男子，在一间屋业发展公司工作，负责打理公司的50辆罗里事务，其妻子则是56岁的家庭主妇，平日夫妇两人居住，没与人结怨也没欠债。

他说，枪弹击是击破屋子左侧铁花支下面玻璃门，直射进饭厅墙上，另一颗子弹则射在围篱栏杆上。当时没有目击者，该住家也没安装电眼。

他说，当屋主听到屋子的玻璃爆裂声时，从屋内往外看，望见一名摩托骑士从屋旁逃离，之后检查破裂玻璃，发现类似枪弹，据情报案。

他表示，警方援引1960年军火法令第39条文展开调查。