吉中江夏堂新会所开幕 黄荣盛捐3万教育金 北马新闻

（双溪大年26日讯）丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士少校教授局绅宣布，拨款3万令吉充作吉中江夏堂黄氏宗祠教育基金。

也是该祠常务顾问的黄荣盛表示，将连续3年及每年拨1万令吉给予吉中江夏堂作为教育基金。

他表示，江夏是海内外黄姓华人公认的总郡望和发源地，故有“天下黄姓出江夏，万派朝宗江夏黄”之说。

他说，该祠2015年期间筹办筹募基金晚宴并筹获足够款项，让江夏堂拥有一栋属于黄氏宗祠自己的一个家。

“当年，我也从威利集团拨出15万7500令吉响应此计划，所谓办大事者：小处不可随便；真正领袖须为大局着想，而非为了自己的私利，方可完成大业。”

设图书馆提倡学习风气

他指出，该栋3层楼的店铺作为宗亲们的活动中心，更设立图书馆惠及大众，提倡学习风气，征聘老师教导弟子规等，是一个发扬宗祖的伟大计划。

他是于周四早上受邀为吉中江夏堂黄氏宗祠新会所主持开幕时，这么表示。出席者有该祠会长黄胤喜、马来西亚黄氏总会副会长黄汉文、顾问黄敏贵、副主席黄锦华及黄振江、财政黄鑫茔、副总务黄春胜、妇女组主席黄瑞环、副主席黄秀珠及黄春梅等。

胤喜：感激黄荣盛力挺

吉中江夏堂黄氏宗祠会长黄胤喜感谢开幕人黄荣盛的大力支持，让大家有立足之地即江夏堂。

他说，万事起头难，刚成立的江夏堂只是租用店铺作为会所，至今拥有自己的家后，可扩大活动空间。