黄启栋：须符合2条件 大臣有权豁免娱乐法令 北马新闻

(双溪大年26日讯）吉打州务大臣特别事务官准拿督黄启栋局绅表示，虽然大臣改变不了州宪法，但他却有权豁免州娱乐法令，今年的斋戒月就是典型例子，并未产生娱乐风波。

他是于周四晚上在明修善社会堂出席吉中江夏堂（黄氏宗祠）庆祝新会所落成晚宴仪式上，这么表示。常务顾问丹斯里拿督巴杜卡黄荣盛博士少校教授局绅主持鸣锣仪式，因未克出席由许明耀代表。

他说，当然州内的娱乐场所必须符合大臣开出的2个条件，一是不允许穆斯林到娱乐场所，二则是不可聘用穆斯林在该场所工作。

“全马拥有8200个注册华团，总资产逾500亿令吉，该社团为华教发展扮演举足轻重地位，希望华裔珍惜老祖宗遗留下来的文化，薪火相传下去。”

胤喜：感谢赞助人出钱出力

吉中江夏堂（黄氏宗祠）会长黄胤喜指出，该宗祠在2015年以31万令吉在新城市购置3层楼新会所，朝着这目标启动了筹募购置会所基金活动，并在2015年5月30日举办了“筹募购买新会所基金联欢晚会”，获得宗亲们以及热心人士们的支持。

“这两年来，我们总算达成了目标，感谢热心赞助人出钱出力，帮助他们完成这一个目标。”

他说，吉中江夏堂黄氏宗祠自成立以来，除了宗亲的活动之外，也庆祝传统节日如中秋节、端午节等都会举办一些活动与宗亲同乐，共同缅怀先贤的贡献，与社会福利的互动从未间断，比如捐血活动、布施贫老、募款赈灾等，他们也将提倡教导弟子规，让小朋友们可以在此学习弟子规。

美里江夏黄氏公会 9月庆35周年

马来西亚黄氏联合总会副总会长兼美里江夏黄氏公会会长黄汉文表示，美里江夏黄氏公会将于今年9月6日和7日庆祝创会35周年纪念，欢迎黄氏宗亲到美里来作客。