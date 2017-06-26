吴建发校长荣休捐逾万 盼吉华H校速完成搬迁 北马新闻

（亚罗士打26日讯）在杏坛服务逾36年的吉华H校校长吴建发，在荣休日上道出其退休心愿是希望迁校大计早日完成，他共捐出1万5500令吉，其中3000令吉响应该校筹备的迁校计划以及1万令吉予家教协会作为学业成绩进步奖基金等。

他说，该校已成立迁校筹委会，希望迁校计划早日完成。

吴建发在荣休仪式上，分享其父母当年对孩子教育持有的态度，他说，其父亲虽受教育不高，但却是一位严父，很注重孩子的教育，即使生病也必须去上课。

因此，他无法认同现今一些家长因为买到廉价机票要在放假前去旅行而向校方请假的作法，既然家长选择灌输旅行比学业重要的观念，通常他都不会批准请假，只会当孩子逃学论。

他说，为了鼓励后进生，他上任以来，每年颁奖礼设立成绩进步奖给学年总平均进步10%的学生，让这些学生也有机会上台领奖。

他说，他献捐1万令吉予家教协会，以父母名义设“吴长茂与梁瑞英学业成绩进步奖”，以不动用母金的方式，每年利用利息所得颁发学生进步奖给学生。

曾获卓越校长及杰出服务奖

吴建发出生于1957年6月26日，小学毕业于吉华S校，中学毕业于吉华国中，在杏坛服务36年，与妻子翁秀珠育有1男2女。

于2014年3月16日到吉华H校担任校长，迄今3年多，曾获卓越校长奖及3次获杰出服务奖，今年也受封PCK勋衔。

罗永忠未透露掌校人选

针对在吉华H掌校3年多的吴建发退休后的掌校人选，吉打州华校督学罗永忠在吴校长荣休会上卖关子未透露人选，不过能确保的是新任校长掌校的时间将会更长，或5年或7年。

家教协会主席符明科列出吴建发掌校3年多的10项功绩，其中包括改善家长对学校制度的认同，匿名信已从2014年的19封减至今年零匿名信。

他说，吴建发当年前来掌校时对学校士气低落和不理想的地方感到心痛，所以他是带着恢复该校往日光辉的使命前来掌校，如今功成身退。

董事长王庆中赞扬吴建发经验丰富及责任心重，把学校大小事情都处理妥当，3年多以来，学生成绩和学校行政卓越，也提供意见改善和增加学校的硬体设备。