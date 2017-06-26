王庆中：涉及庞大经费 冀各界踊跃捐款助迁校 北马新闻

（亚罗士打26日讯）吉华H校董事长王庆中表示，该校经于6月16日成立迁校筹备委员会，希望社会人士踊跃支持，以便早日达成迁校愿望。

他赞扬吴建发校长在荣休之日抛砖引玉，率先捐出3000令吉予该校作为筹备迁校计划的经费，希望社会人士也能随着吴校长的步伐踊跃捐款。

他说，迁校涉及庞大经费，不是一件容易的事，包括必须经过繁杂申请的手续等。

他在吉华H校校长吴建发荣休晚宴上，这么表示。

吴建发 再捐1500予3学校

吉华H校校长吴建发继董家协于周四早为他举行的荣休会上宣布捐款共1万5500令吉分捐予该校董事部、家教协会、教师福利组以及吉华校友会后，周四晚再次在荣休晚宴上宣布捐款共1500令吉，分捐予司南马育强华小、樟仑育民小学以及亚罗士打平民小学。

在前来吉华H校掌校之前，吴建发曾经在育强华小、樟仑育民小学以及亚罗士打平民小学掌校。

他说，他担任校长职是从属微型华小的育强华小开始，在杏坛结束服务是在大型的吉华H校，这是一种机缘。

晚宴上，王庆中代表董事部颁赠纪念品予吴建发，符明科代表家教协会颁赠纪念品予吴建发。

吴建发移交捐款予育强华小、育民小学以及平民小学，各获500令吉，分别由育强华小董事长吴志刚、育民小学董事长准拿督叶绍明以及平民小学董事长陈睿飞接领。

在这之前，吴建发捐出的1万5500令吉当中，其中3000令吉予吉华H校董事部以响应该校筹备的迁校计划、1万令吉予家教协会作为学业成绩进步奖基金、2000令吉予该校教师福利组以及500令吉予吉华校友会。