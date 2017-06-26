【狮城第一家庭纠纷】英兰妮撰文提4重点 谁草拟最终遗嘱仍是谜 国际新闻

（新加坡26日讯）英兰妮在脸书撰文提出4大重点，指负责为李光耀草拟第7份遗嘱的律师是谁，至今仍是个谜。

在李光耀晚年协助他打理丹戎巴葛集选区事务的财政部兼律政部高级政务部长英兰妮，周六晚10时左右再次在脸书贴文提出另4重点，包括质疑究竟是哪一名律师为李光耀准备第7份，即最终遗嘱。

英兰妮指出，至今仍未有律师出面承认是草拟遗嘱的负责人。新加坡在总理李显龙在日前公开的宣誓声明中指出，林学芬在宣读遗嘱当日说，李光耀曾要求她准备遗嘱，但她不愿参与其中，因此由律师事务所的另一名律师负责。

但李显扬本月16日在脸书上称，林学芬律师事务所没有参与草拟李光耀的任何遗嘱，遗嘱是由负责李光耀前6份遗嘱的柯金梨准备的，但柯金梨同日否认了这一点。

李显扬后来说，李光耀当时希望“加速处理”，将遗嘱改回最初版本，而“我们是根据这个指示，采用了我们以为是2011年遗嘱最终版本的文件”。

英兰妮指出，李显扬没有具体说明他所指的“我们”是谁，若这个“我们”包括林学芬，这将衍生一系列问题。“新加坡法律规定草拟遗嘱的律师必须是独立的第三方，若律师是遗嘱的利害相关人，律师必须确保立遗嘱者签字前有得到独立的专业意见。”

英兰妮指出，在第7版遗嘱中，李玮玲医生原本获得的较多的份额减少了，三名子女平分遗产，意味着李显扬的份额增加了。林学芬身为李显扬的妻子，若她参与筹备第七版遗嘱，这引起的问题是，李光耀当时是否有得到独立专业意见？

“若‘我们’指的不是任何律师，那草拟或准备第七版遗嘱的律师将继续成谜。”

阅读条款和签字 按推算仅5分钟

英兰妮指李光耀立下最终遗嘱时，按推算只有约5分钟的时间阅读条款和签字。

英兰妮列出李光耀七个版本遗嘱的主要不同，并根据各方记录还原李光耀2013年12月立下最终遗嘱的时间顺序，抛出多道问题。

英兰妮说，李显扬与林学芬在2013年12月16日电邮李光耀安排立下新遗嘱，似乎在41分钟内准备好遗嘱文件后，隔日由两名来自林学芬律师事务所的律师送到李光耀住家让他签字。根据出入记录，律师于上午11时零5分抵达，11时20分离开，李显扬较早前在脸书上说李光耀于11时10分立下遗嘱。

“假设从大门到李先生房间需要5分钟，回到大门是另外5分钟，这意味着李先生只有5分钟时间阅读和签署第7版遗嘱。”

她指出，仓促的立遗嘱过程引起不少疑问：“（李光耀）有充分时间阅读和消化第7版遗嘱的内容吗？他能在短短5分钟内做到吗？他是否知道拆除条款重新植入遗嘱了？前一天的电邮内容并没有提到拆除条款。”

李显扬：挑战遗嘱 上庭才是恰当渠道

李显扬回应，若要挑战李光耀的遗嘱，上法庭才是恰当的渠道。

李显扬周六晚接近午夜时在脸书上迅速反驳，指总理“指示他的部长们重复他有关李光耀不理解遗嘱的指控”，并表示李光耀可是剑桥出身的律师和议员，影射李光耀是在不完全了解遗嘱内容情况下签字，以及在拆屋条款下签名却不知道其含义，是对一个伟人的“侮辱”。

李显扬也强调，遗嘱取得认证后，是最终和具有法律约束力的文件。“李显龙若要挑战父亲遗嘱，上法庭才是恰当的渠道。”

李显扬夫妇现身香港被问何时离开答“不关你事”

李显扬与妻子林学芬周日抵港会友，李显扬不肯回应与兄长新加坡总理李显龙的纠纷，被问及何时离港则说：“不关你的事。”

新加坡建国总理李光耀的女儿李玮玲和幼子李显扬，本月14日凌晨2时许通过各自俩脸书发表联名公开信，声称在遵从父亲遗愿拆除故居的过程中受阻挠，并指新加坡总理为了“巩固自己的政治资本”滥权，设法保留李光耀故居。李玮玲和李显扬指在自己国家受到监视，李显扬更扬言要离开新加坡，事件至今不断发酵，新加坡总理将在国会7月3日复会时回应指控。

周日早上，社交媒体开始流传李显扬夫妇带着行李在樟宜机场出现的照片，而到了下午，香港媒体证实李显扬夫妇抵达香港。

报道指记者接获通报而在机场守候，李显扬夫妇乘坐的国泰航空航班编号CX736，昨天下午约2时抵达香港国际机场。到了2时50分，李显扬步出接机大堂，当时身边只有林学芬，而没有其他人随同，亦没有任何人接机。

记者上前打招呼，李显扬表示自己到香港会友，但他不肯回应与总理的纠纷。当记者问及何时离港时，他回答说：“不关你的事。”随后，李显扬即偕妻步往乘车方向，离开机场。

林学芬所属的摩根路易斯—腾福律师事务所早前曾透露，林学芬将卸下在新加坡的领导职位，她接下来将以国际领导团队一员的身份，在新加坡与香港两地间来回工作。

李玮玲：先父心愿坚定不移

李玮玲周日再次指李光耀欲拆除故居的心意“坚定不移”。

李玮玲周日傍晚在脸书留言说：“李显龙多年来公开承认，李光耀欲拆除故居的心愿是坚定不移的。现在他与他的部长告诉我们，李光耀改变了主意。新加坡人会看得出李显龙试图改写过去。”