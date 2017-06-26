【WeDo杯全国个人象棋锦标赛】 13岁方仕杰全国公开组夺冠 大马首现棋坛神童 北马新闻

报道：张瀚中

（槟城26日讯）大马棋坛有始以来首次出现“神童级小棋王”，在高水平的全国公开赛中5胜2和成绩称王震惊四座。

来自雪兰莪的方仕杰不到13岁，在首次参加全国公开赛中，却具超级高手的水平，一路过关斩将，以不败成绩独占鳌头，赢得2000令吉现金奖。他初试啼声的成就，最高兴的除了其父亲方志为(44岁)外，其师父黄运兴特级大师更笑得合不拢嘴。

这也是我国象棋个人赛举办30届以来，首位不超过20岁的公开组冠军。从上世纪70年代开始，历届全国冠军都是成年人，一般上都在20岁以上，而未成年者夺冠则是首次。过往的全国冠军级棋王，如黄运兴特大、黎金福大师、已故何荣耀大师、陆建初大师、李家庆特大、陈进大师、郭宪丰、郑奕廷、已故张骅等，都是在20来岁至40岁左右。

“WeDo杯全国个人象棋锦标赛”是由马来西亚象总主办，槟城象棋公会承办及仁孝社协办，于23日至25日在新光大Lot 33举行，共有38名好手参与男子个人公开赛项。

方仕杰是商人方志为与梁予翠的长子，两夫妻带着幼女陪孩子出席这项公开赛，欣见孩子表现如有神助，在众人喝采声中，以凌厉及有节奏的攻杀棋击败吉隆坡的罗毅文获得冠军。今年刚升上初中一的方仕杰，就读雪州 Bandar Damai Perdana国民中学。他在8岁时就在父亲教导下学棋，曾一连三届获全国小学冠军，惟不曾参加成人组公开赛。他是于去年代表我国参加马新对抗赛的小学组赛项时，认识黄运兴后，就开始拜师。

其父亲方志为来自吉兰丹，20多年前到雪州经商后落地生根。为让爱棋的孩子学棋，他曾带孩子到棋苑付费学习，如今孩子棋艺脱胎换骨，黄运兴居功不小。方志为因为孩子参赛，这次也代表吉兰丹出战，然而他只是“陪太子读书”，结果孩子称王他则殿后，令人传为佳话。

黄运兴称赞具天赋 教半年水平三级跳

黄运兴称赞方仕杰的天赋，只教导6个月就判若两人，而且水平有三级跳的超佳表现。

黄运兴直言，3个月前还可让方仕杰先行四至五步，也不敢相信他会突飞猛进得这么厉害。他只教方仕杰基本功，如弃子与运子搏杀的窍门，停着与抢攻的重要性。“他的父亲每周都会载他来我家学棋，我从不夸奖他，主要是避免他产生自满心理，反之常唱反调以激发他的斗志。”

陈川正：提高象棋水平 注重学术文献育新苗

马来西亚象棋总会长拿督陈川正指出，希望槟城象棋公会继续努力，争取将象棋纳入学联运动会，成为全马第二个将象棋纳入该运动会的州属。

他提及，棋总除了提高象棋水平外，也将注重在象棋的学术与文献上，并栽培新苗。他是在槟城象棋公会65周年晚宴以及“WeDo杯全国象棋精英及男女个人赛”颁奖礼上发表致词。

方万春赞理事配合办会务 冀成功引荐象棋予友族

槟城象棋公会会长拿督方万春致词时说，槟州不但是历史最悠久的棋会，也是产生最多顶级高手的棋会，这是先贤的功劳。他赞扬棋会理事在过去一年来给他积极配合，使到会务顺利推展，活动顺利完成，他也希望象棋能成功引荐至友族社会。

曹观友：冀槟重办 世界级象棋大赛

闭幕人槟州行政议员曹观友赞扬槟城棋会在方万春领导下充满魄力，每项活动皆成功进行，除了成功凝聚槟州棋手，也主办多项大赛。他希望在方万春领导下，能在槟城重办世界级的象棋大赛。

陈坤海：建造良好竞赛体系

槟州华人大会堂署理主席丹斯里陈坤海赞扬举办全国赛符合象棋发展规律，建造良好竞赛体系。较早时，工委会主席汪永春也感谢各方面的出钱出力，使大赛及周年宴庆的筹备工作顺利进行。

出席晚宴者尚有光大州议员郑来兴、骆南辉、拿督杨清辉、拿督江真诚博士、拿督许综文及准拿督郑荣兴等。仪式上也赠送纪念品予荣封各级勋衔的顾问周昌江(拿督斯里)、名誉会长谢和平(PJN拿督及吉打JP局绅)、林祥泰(拿督)、陈来福(拿督)、王月明(拿督)、黄明毅(准拿督)、梁伟宏(准拿督)、王益辉(准拿督)、林荣华(吉打PJK及彭亨AMP)。