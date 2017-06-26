确保租户没非法活动及藏物 可找律师经纪拟租约 北马新闻

（槟城26日讯）小心拟定房屋租约，保障自身利益！

亚罗士打早前曾发生一宗案件，租户将屋子作为走私穿山甲的转站，在屋内藏有140只活生生的穿山甲，而屋主并不知情，较后由邻居闻到恶臭后揭发。此外，许多非法分子也将租借的屋子作为毒巢或炼毒场所。

屋主将屋子租借给租客后向来不会干涉租客在屋内的活动，因此很多时候屋主被警方通知，指其住家被他人进行非法活动时，才发现事态严重。

根据律师意见，屋主可以寻找律师及合法房地产经纪拟定租约，并在租约中注明“租客在租借期间不可进行任何非法活动及收藏非法物品”条款，保障自己。

林子辉：合约要特别注明

执业律师林子辉受访时指出，租户与屋主之间有立合约，因此合约上一定要特别注明“租约在租借期间不可进行任何非法活动及收藏非法物品”的条款。

他提醒，屋主在租借房屋时应该寻求或委任专业律师来拟定文件，千万不要为了贪求方便而寻找不合法中介，因为有些中介为了尽快拟定合约，没在合约中注明不可进行非法活动的条规。

他解释，虽然租借房屋并不一定要寻找律师处理，但如果在没有完整合约下租借房屋，一旦面对问题后果需自负。当然屋主也要扮演好角色，在签署合约前了解合约内容才下笔。

租客被捕将无法索偿

询及若有租户进行非法活动导致屋子损坏，该如何索偿时，他说，警方事前必收集完整资料才会采取行动抓人，屋子有任何的损失，屋主可以向租户索取赔偿，但租客被逮捕后是无法索取赔偿，最多是在早前的抵押金下扣除，减少亏损。

他解释，一些严重案件，警方或法庭是有权扣押屋子调查，但通常时间不长，一旦完成调查工作后，就可索回屋子。

黄原丞：经纪需了解租户背景

房地产经纪黄原丞表示，身为屋主与租客的中间人，房地产经纪有义务了解及过滤租户的背景，包括询问租客在哪里上班、多少人居住及租借时期，若是太深入的背景就无法询问。

他提及，为了避免太多麻烦，他呼吁屋主寻求合法经纪来拟定合约，合约上如有双方签名，就不会牵连到屋主。

他补充，多年来不曾面对上述问题，但是在其他地方会听闻这些事故，因此屋主要保护自己，就得先立合约。