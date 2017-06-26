“两岸三通一槟城”3公路计划 林峰成：或3个月后动工

（槟城26日讯）槟州工程、基本设施及交通委员会主席林峰成透露，目前环境局在审核的“两岸三通一槟城”工程计划中的3条公路，若计划无阻力预可在3个月后取得环境局批准，届时工程就可开动。

上述3条公路，包括：敦林苍祐医生大道通往亚依淡道路、丹绒武雅通往直落巴巷的平行道路，以及新关仔角通往敦林大道道路。他说，为配合上述工程的征地计划已在进行中，受影响的地段包括中央政府地，这有待相关政府部门去协调及解决。

他接受《光华日报》访问时说，槟政府已于本月19日（周一）发出第2次通告环境影响评估报告，并欢迎民众前往有关地点查阅“槟州主干道路计划的环境影响评估报告的详情，并对此评估报告提出意见。槟州经济策划部已于上周一（19日）起，在8个地区的政府部门及单位，同时通过槟政府及环境局官网展示该报告。报告展示期限为1个月，将展示至7月19日。

林峰成说，在报告展示期间，民众若有任何建议或意见，可通过书面向环境局提出。一般上，环境局在接获民众的意见后，若有关意见或建议是有根据或是事实，该局会着手处理，而负责解决问题的单位，则是州政府委任的环境影响评估报告咨询顾问，后者会针对问题提出解决方案。

“两岸三通，一个槟城”计划是由4项工程组成，除了上述三条道路工程外，还有最后的海底隧道工程。3条公路总长度为30公里，州政府是于2015年公布这3条公路工程路线。

民众可到政府单位官网查详情

欲查询“槟州主干道路计划环境影响评估报告”详情的民众，可前往以下8个政府部门及单位查阅，同时可浏览州政府及环境局官网即www.penang.gov.my及www.doe.gov.my。

展示报告的部门及单位为，天然资源及环境部环境局（布城）、槟州环境局、槟州经济策划部、槟岛市政厅、国家图书馆（吉隆坡）、槟州警局总部、东北县土地局及西南县土地局。

欲对报告提出建议及意见的民众，须在7月19日前把书面意见发给环境局主任，地址：Jabatan Alam Sekitar,Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar,Aras 1-4,Podium 2&3,Wisma Sumber Asli,No 25,Persiaran Perdana,Presint 4,62574 Putrajaya（u.p.:Unit EIA-Urusetia EIA），电话：03-8871 2000/2200。

民众可联络Yes Enviro Services有限公司（电话：04-3312945/3319678），并以2000令吉购买一套此报告。