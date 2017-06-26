槟蓝眼不搭理民政议题 指“解救公正党”是政治秀 北马新闻

报道：张思倩

（槟城26日讯）槟公正党选择不搭理槟州民政党倡导的“解救公正党”（JJPKR）的政治秀，民政党则继续要演“独角戏”，会继续“声援”当家不当权的公正党，为该党选民发声。

从5月的州议会开始，槟民政党借着州行政议员在州议会下午召开期间集体“失踪”的情形，抨击以槟州首长林冠英为首的高官们，是多么不尊重公正党槟州副议长主持的槟州议会，开始倡导“解救公正党”议题。

此外，连续在6月内，该党也多次召开记者会，倡导“解救公正党”议题，指林冠英独揽大权，导致公正党在槟州没有实权。民政党认为公正党也属槟希联政府一员，应与行动党平起平坐，成为实权政党。

为反击“解救公正党”的议题，行动党丹绒国会议员黄伟益于上周，在数名行动党党员陪同下，到槟民政党总部召开一项“解救马华”、“解救民政党”记者会，并指行动党不曾边缘化公正党。当时，黄伟益与同样在民政党总部召开记者会的州委陈嘉亮“扛上”。

刘子健：民政很无聊

无论如何，过去一个月内槟州公正党对于民政党的“解救公正党”没做过回应或反击。对此，本报记者于周一针对上述课题联络上公正党槟署理主席拿督刘子健时，对方表示这很明显那就是一场政治秀，并直批倡导“解救公正党”的民政党很无聊。

他说，公正党认为这是很无聊的举动，所以该党领袖选择不理会。他也强调，理会他们（民政党）的人也是很无聊。他认为，这场政治秀的动机，很明显就是要调拨希联各党之间的合作与团结关系。所以，他表示不会针对此课题回应。

胡栋强吁蓝眼领袖为民讲话

针对“解救公正党”，民政党槟副主席胡栋强受访时呼吁公正党领袖若有良知，应该为人民讲话，否则该党将会继续为公正党的选民发声。

“在很多官联机构、行政权力上，槟公正党都只是扮演配角的角色，无法与行动党平起平坐”。他认为，就算行动党在槟州拥有19个州议席，但没有公正党贡献10个议席，也是无法组成希联州政府。

他指公正党在槟希联政府不管任何大小事情，都只是当家却不当权，在很多课题包括海底隧道、私人医院扩建等课题上，都没有良心的回应和提议。针对“一人独大”的州政府，胡栋强重申，民政党将会继续“解救公正党”。