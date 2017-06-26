吴哥古神佛像被埋泥潭 托梦给村民求救助 国际新闻

位于茶胶省博里县果波乡一位村民在自家屋后挖出一尊吴哥时期的神佛像。

挖出神佛雕的妇女名为品，今年38岁。据她称，在发现这尊神佛之前，她做了两个晚上的梦，而且梦中的内容一模一样。在梦中她遇到一个女子总是来向她求救，梦中的女子说自己被埋在泥潭中十分难受。

当事人称，第一个晚上梦到时，她以为仅仅只是个梦，并没有当真。但是，第二个晚上又再次做了同样的梦，这让她十分不解。2017年6月21日上午九点，她走到自家房屋后面，想要验证自己的梦境是否真实。当时她走到自己屋子后面时，看到一个人形的一只手还有一部分身体被埋在泥潭里。于是该妇女便将其挖出带回家洗干净后，惊奇的发现是个神佛像，便烧香来供奉。

此事引来了不少村民的围观，还有当地相关部门前来调查考究。

据柬埔寨专家从该佛雕的外形上进行初步断定，被挖出的神像是吴哥时期的古物。该神像高7公分，重27公斤，神像手部及头部已经残缺。目前该神像被供奉在该妇女家中，由当地警方负责保护，待相关部门专家前来做进一步检验。