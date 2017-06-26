槟假期各景点人气旺 升旗山人挤人 北马新闻

（槟城26日讯）槟城各新、旧旅游景点，在开斋节前后的一连多天假期里都处处人潮，其中升旗山更是人挤人，成为游槟必“打卡”之地！

记者走访多处槟城的旅游景点所见，处处人潮情况几乎水泄不通，而升旗山是众多景点中，人气最旺盛的地方。据记者所见，前往升旗山的游客不止来自外州或外国的游客，也有不少在本地工厂的外籍员工，趁着连休假到升旗山观光。

山脚下虽然人潮拥挤，让人感觉有点喘不过气，在乘搭缆车抵达山顶后，天空作美，空气十分凉爽。虽然艳阳高照，但徐徐阵风迎面吹来，无论是大人或小孩，都乐在其中。据升旗山员工透露，原本缆车在8时前每半小时一趟；8时后则每15分钟一趟，为避免让游客等候缆车过久，当局将缆车时间调至每7分钟一趟。

他说，相较与往年，今年的人潮来得比较缓慢，几年前曾有人在约6时就已在外等候，今年则是约9时人潮才开始。据了解，多数游客都是冲着刚开幕不久的新景点The Habitat而去。The Habitat总经理陈敏捷接受本报访问时说，一连4天开斋节假期，让到访人数倍增3倍，多数以家庭式居多，也不乏外国游客或中学生等。

他说，入门票价绝对物超所值，原始森林内蕴育着许多宝藏，包括动植物及昆虫等，除了让游客在大自然内探索奥妙外，这也是一项保育大自然的工作。至于游客对于这新景点的反应，他表示，在TripAdvisor（猫途鹰）网站获得不少游客好的评语。

古迹区人头爆满

除了升旗山外，槟城其他旅游景点包括古迹区的“姐弟共骑”、姓氏桥或槟榔律等，皆人头爆满！

一连4天的假期，除了让友族同胞回乡团聚外，也让在外打工的槟城人、外州人或游客等来到槟城，探索这魅力十足的小岛。不过，据记者走访所见，虽然这些景点人潮汹涌，但未发现有相关单位在现场指挥交通，间接造成部分街道有阻塞的现象。部分游客也罔顾自身安全，大摇大摆走在马路上，令人不禁为他们捏把冷汗。

此外，位于丹绒道光海珠屿大伯公后方花园，新开张不久的阿凡达神秘花园也是游客观光的好去处，LED彩色灯光遍布在四周，让人仿佛身在梦幻仙境。

符先生：还会来槟观光

来自新加坡的符先生（20岁）是第一次来到槟城和升旗山，在升旗山内最吸引他的是山上的印度庙。他认为，升旗山整体上来说，是个很不错的地方，空气清新，环境优美，只是在假期期间人潮很拥挤。他表示，下次还会再到槟城观光。

黎华婷：360度景观台最吸引

本地游客黎华婷（17岁）表示，之前已曾到升旗山，在好奇心的趋势下，与朋友们一起到The Habitat游玩，享受大自然。她说，在决定到The Habitat前，已先到官方网站了解里头的内容，认为价格合理，而其中最吸引她的是360度的景观台。

朱慕清：增许多新景点

朱慕清说，这次是第二次来到升旗山，感觉和以往的有很大不同，不仅加入许多新景点，在停车方面也规划妥善。她表示，升旗山有所进步是件好事，而且价格收费也十分合理，带着一家大小前来观光也不会感到负担。她提及，虽然对The Habitat感到兴趣，但由于收费略高需要考虑，或许等孩子长大后再带他们一起来，教导他们户外知识。