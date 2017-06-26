准备斩鸡头要入私会党 23男女遭警围捕 国内新闻

（怡保26日讯）23名华裔男女在和丰一间公会会所内，疑进行“斩鸡头”及“饮鸡血”私会党入会仪式，遭接获情报警方前来围捕。

据了解，这批准备入会的男女犹如黑社会电影般，准备斩鸡取血，再由入会成员饮鸡血，以进行入会仪式，但仪式未进行即被警方围捕，并现场充公2只鸡。

霹雳州刑事调查主任拿督颜天记透露，霹州警察总部反风化、肃赌及取缔私会党组，联同和丰警区刑事罪案组警员，于开斋节首日下午4时30分展开“灭罪行动”，在一间会所内揭发私会党的入会仪式，共22名男子及1名女子遭警方带返警局助查。

颜天记于周一通过手机应用程序发表文告时指出，警方在突击该会所时，会所内有22名男子及1名女子，年龄介于22至55岁，相信正在参与私会党徒入会仪式。

他指出，经初步调查显示被捕的男女中，有6名男子拥有犯罪前科，另外10人身上有私会党的纹身。

他续说，落网嫌犯所进行的入会仪式仿效香港的黑社会电影情节，的确有“杀鸡取血”的仪式，但是在这里的入会仪式就显得比较简单。

他表示，警方在这项行动中，现场充公2只活鸡，2只鸡皆被束缚双脚并由塑料袋装着。

警方援引1966年社团法令第52（3）条文，即任何人不能使用黑帮组织的文字、会员名单及旗帜或标志，调查此案。

斩鸡头又叫“烧黄纸”

斩鸡头又叫“烧黄纸”曾经一度是香港流行的一种民间发毒誓的形式，也是香港居民传统习俗。

根据网络资料显示，私会党入会仪式有一个部分是由负责主持仪式的“香主”引导入会者念三十六誓，宣誓如果出卖手足、背叛帮会就会“万剑穿心”。然后在每个入会者的手上放一小片燃着的纸，入会者还要发誓，如对帮会不忠，就会像此纸屑一样被毁灭。

仪式的最后项目是斩鸡头，献血为盟。每个入会者要用金针刺破右手指，向一个碗里滴几滴血，“香主”再把写着三十六誓的纸片放入这个碗里烧掉，并交给入会者喝掉。

至此，仪式结束，宣誓入会者就终生成为会员，再也无法改变。