选委会被揭以“重划投票区”修改选区 槟多个国州议席边界“走形”

报道：李秋缘

（槟城26日讯）我国选举委员会被揭通过“重划投票区（Polling district）”来修改选区，悄悄修改多个国州议席边界，槟城研究院政治分析组主任黄进发博士抨击选委会根本就是暗渡陈仓。

暗地移动投票区 直接影响国州席 黄进发：根本是违宪！

槟州政府经过两次听证会后，选委会强调没有进行选区重新划分，也不给予没有重划选区的理由。不过，根据选委会展示2016年最新选区地图，与2005年选区地图是有所出入。对此，黄进发接受《光华日报》访问时说，他也疑惑到底是发生了什么事情，因此去研究其他州属的选区地图，才发现其中的“秘密”。

他说，选委会确实没有对国、州议席“动手脚”，反而是暗地里地修改边界选区，即移动投票区。“此举是直接影响国州议席，根本就是违宪！”

他解释，投票区是作为行政用途，来分布选民投票地点。他说，投票区就是选民去投票的地点，如一所学校或礼堂，选委会就是搬动议席边界投票区来修改选区，此举不仅是修改了州议席，有些甚至修改了国会议席的边界。

“我们把国州议席及投票区分成3层，从侧面来看，国会议席、州议席以及投票区，最大部分的国会议席、州议席就是第二大，投票区是最小部分，每个国会都是这样形成。若从个人的投票区编码来看，首个号码就是代表国会、第二个号码就是代表州议席，而最后一个号码就是代表投票区。”

“现在选委会就是修改及移动投票区，尤其那些处于边界的投票区，将他们从A选区移动至B选区，影响的或许是州议席，甚至是国会议席。”

他强调，这样的做法根本就是违宪，选委会应该根据选民人数平均来重新划分选区，而不是以“走后门”来修改选区边界。他点出，在槟岛方面，武吉牛汝莪国会议席、峇央峇鲁国会议席及升旗山国会议席都出现这样的情况，因为选委会挪动大批投票区，所以导致最新与旧有选区地图出现差别，这也解释为何选委会强调没有进行选区划分，但实际上选区是有被移动。

“虽然我们的团队在1月份已发现此问题，但没有发现其严重性，因为修改每个投票区是直接影响整个选区结构，无法达到一人一票的情况。”

武吉牛汝莪峇央峇鲁升旗山3国会选区 修改情况最严重

在槟岛方面，以武吉牛汝莪国会、峇央峇鲁国会及升旗山国会出现边界修改情况最严重。

黄进发提供上述3个国会议席的选区地图，可以看到选委会所提供的2005年及2016年选区地区不符合，但是选委会强调槟城选区没有重划。在武吉牛汝莪方面，垄尾州选区原本只有5个投票区（2005年），却增加至11个投票区（2016年）。他说，原本“瘦长”的垄尾州选区，在9年后竟然变胖了。

从地图上可以看到，原本只有一小区的Paya Terubong Mukim 13的投票区变得很大块，而周围也增加了很多投票区。所增加的投票区：Desa Baiduri、Desa Intan、Semarak Api、Jalan Semarak Api、Bukit Awana及Terubong Jaya。



峇都蛮选区 由横阔变偏长形

峇都蛮州选区变长了，以Batu Uban、Bukit Gambir及Taman Pekaka投票区变化最大。

根据黄进发所提供的选区分析地图显示，峇都蛮选区地图在2005年是呈横阔形，但是在2016年却呈偏长形，其中以Bukit Gambir、Taman Pekaka及Batu Uban的投票区变化最大。从地图上看来，Bukit Gambir及Taman Pekaka投票区范围似乎变小，而在州选区另一端的Batu Uban范围也缩小。

由于峇都蛮州选区及垄尾州选区是相接的，因此两个州选区的投票区移动是息息相关。

几乎每个议席都被动手脚，其中武吉牛汝莪及峇央峇鲁情况最为严重。