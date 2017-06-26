3球员弃赛 网民：官僚集体主义的错 中国队或遭国际乒总禁赛 体育新闻

(北京26日综合电)中国乒乓队3名球员及2名教练退赛风波继续发酵，在中国乒乓队发出致歉信及马龙、樊振东及教练马琳在微博“致歉”后，网上舆论几乎将矛头指向中国体育当局。

成都体育馆地铁站通往来福士广场地下行人通道的两面广告墙，日前突然被占领，被市民以便利贴贴满。这在中国是绝无仅有的情况，吸引不少经过市民驻足拍照，并在便利贴上写满支持中乒队及刘国梁的说话。

指退赛国手“被致歉”

许多网民力挺退赛的教练及球员，指他们是“被致歉”，“你们是让国旗一次又一次升起为国争光的大英雄，你们有什么错，为什么要道歉？”又有网民称：“我们爱你，你没错，错的是官僚集体主义。若无视个人利益，早晚会分崩离析。”

前中乒队总教练许绍发的《敢问体育总局几个问题》在网上疯传，直指本事件是体育总局“在一个错误的时间和位置、对错误的对象进行了错误的调整”所引发。但也有人表示，本次事件是“神仙打架，百姓遭殃”，意指高层权斗，殃及无辜。

国际乒总继续调查

国际乒乓总会周日发出声明，可能就3名中国顶尖选手弃战国际乒总世界巡回赛中国公开赛一事，对中国乒乓队进行制裁，包括判他们禁赛。

世界排名前三的马龙、樊振东与许昕明显为了抗议原总教练刘国梁被迫离队，日前弃战中国乒乓赛男单16强赛。国际乒总收到中乒队的致歉信，但他们表示，由于这起事件损坏了全球乒乓运动的形象与诚信，所以将采取非常严肃的态度处理。

国际乒总指出：“我们已列出所有可能施予的处分，包括禁赛。国际乒总将在作出决定前继续调查。”国际乒总表示，中乒协提交初步声明，但要求详细报告。国际乒总表示会与运动员委员会及所有球手加强沟通，确保不再有同类事件发生。

中乒队致歉：意气用事

陷入退赛风波的三将亦在个人微博公开道歉，表示是在不完全了解具体内容下意气用事。两名教练秦志戬与马琳也缺席了中国赛男单16强。中乒队在致歉信中表示，5人是在不了解球队管理模式调整具体内容下意气用事、擅自退赛。

信中说：“我们深刻意识到错误的严重性，造成恶劣的社会影响，辜负各界对中乒队的厚爱，损害中乒队秉承爱国主义、集体主义精神，顽强拼搏、为国争光的良好社会形象。”中乒协表示将对这起事件进行调查。

声明还说：“中乒协将对此事件暴露的问题进行深刻反思，加强队伍爱国主义、集体主义教育，强化思想作风建设，打造一支纪律严明、作风过硬、顽强拼搏、为国争光的队伍。”

刘国梁上周被卸下总教练，改任中国乒协副主席。中乒协解释了调任刘国梁的决定：“为有效加强队伍建设、减少管理层级、提高奥运备战效率，中乒协决定改革乒乓队的管理模式，不再设总、主教练，改设男女两个教练组。”