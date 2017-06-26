维泰尔故意撞小汉遭罚 里卡多乱局中夺冠 体育新闻

(巴库26日综合电)F1阿塞拜疆站周日落幕，本场比赛状况频发，接二连三地触发安全车，第十起步的里卡多在乱局中夺得职业生涯个人第5座冠军，这是继2012年瓦伦西亚站阿隆索从第11位起步夺冠后的最差起步逆转。这是红牛车队在本赛季取得的首站冠军。

法拉利车手维泰尔和奔驰车手汉密尔顿在比赛中发生了两次碰撞，致使两人成绩分别滑落至第4和第5位。出发落后的里卡多逆袭成功。奔驰车队博塔斯获得亚军，威廉斯车队的斯特罗尔排名第三。法拉利车手莱库宁则由于赛车故障退出比赛。

第十位发车的里卡多承认，“比赛太疯狂了，红旗结束后我们觉得领奖台有机会了。比赛结束之后我高兴的说不出话来，我觉得自己就像个傻笑的小学生一样。”

维泰尔在安全车领跑的情况下撞汉密尔顿，他加速开到对手旁边，抗议英国人急刹车导致他“追尾”，并再次用赛车侧面撞击汉密尔顿的赛车。

汉密尔顿赛后说，维泰尔故意撞他的行为令人不齿，没有哪个世界冠军会做出这样的事情。小汉气愤说：“如果他想表现出自己是一个男人，那么他应该下车我们来面对面解决。”

赛事组委会因危险驾驶对维泰尔进行处罚，但德国人显然不服气，“他加速驶到弯角，然后急刹，这根本没有必要，我不是说他故意，但这的确不对，我不明白为什么只有我挨罚。”