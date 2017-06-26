老火较华小打响品牌 学童种菜亲体验 校园水耕乐无穷 大城小镇

一人一菜；不一样的学习、不一样的水耕菜！居林老火较华小推行水耕菜计划，该校4至6年级学生都有机会自种蔬菜，再把收成带回与家人共享水耕安全蔬菜。

老火较华小是在去年杪，趁着学校假期时进行筹备和搭建水耕棚。过去半年，已经前后有两次收成，学生除了把自行耕种的水耕菜带回家，董家协更把剩余的水耕菜出售给家长，获得家长们的支持。当中，董事长潘光耀更身体力行，担任售菜员，在校门口向家长兜售水耕菜，极力推介学校种植的水耕菜。

而今，水耕菜棚成为校内另一绿化景点，小朋友都对这新活动表达出浓厚的兴趣，只要有空闲的时间，学生都会到水耕棚走动，尤其是有亲身参与种植的学生，更会定时到水耕菜棚那里去了解自身种植的蔬菜成长。值得一提的是，老火较华小的水耕菜是采用酵素进行培植，水耕不会被重金属污染，植株体内仅含它该有的元素。

水耕菜计划成功达致预期目标，董事会另有计划。打算自行包装水耕菜，在包装上贴上老火较学校水耕菜，让水耕菜成为学校另一种品牌。

张雅惜：培养自律责任

张雅惜校长透露，水耕蔬菜有被列入6年级学生的课程纲要内，董家协在此时推行水耕蔬菜计划，为学生提供了实际参与培育幼苗和种植的学习环境。

她说，在这之前，校方是通过购买水耕箱来教导学生有关水耕蔬菜的种植，设备上比较简陋，可以让学生实际参与的机会也不多。有了水耕蔬菜棚，因为空间大，拥有700多个洞可供学生种菜，现在不只是6年级学生有机会参与耕种，校内4和5年级学生也有机会参与。

“水耕蔬菜棚的成立，让这些孩子有一个可以工作实习的场所，更重要的是教导学生们自律，他们有责任照顾好自己亲手种下的蔬菜苗，等收成的时候再带回家和家长一起分享成果。”

潘光耀：成长期短口感脆嫩

潘光耀在谈到水耕菜计划时，坦言对这项计划的进展非常满意。

对于他提出以老火较华小名义来包装水耕菜，是希望可以借此打响学校的品牌，让大家了解该校有推行这项有益学生的课外活动，并非想借用水耕菜来增加收入。

前该校所种植的水耕蔬菜有菜心、芥蓝菜、生菜、薄荷和小蕃茄。他本身也在住家尝试种植从金马仑高原买回来的草莓，若成功种植，他考虑把幼苗移来学校的水耕棚内种植。

家长热购加强信心

家长们均对校方推行的水耕菜计划给予支持，这也是为何校方前后有两次在校门口出售水耕蔬菜，都获得家长们热烈反应，所有的蔬菜都在很短的时间内售完。因为家长们的反应，加强了董事会的信心。所以，才会萌起自行包装出售水耕菜的活动。只是，学校毕竟不是菜园，所出售的蔬菜都是属于限量版的。有意支持学校水耕蔬菜的家长就要行动快，不然就要错失。

提起“水耕蔬菜”，每个人对它有不同的认知程度。

潘光耀发现，大多数的人都对这种非自然生长方式的蔬菜存有疑惑，这种蔬菜到底能不能吃？对人体是有益？还是有害？更有人会觉得水耕菜是靠养液长大，营养成份有没有受影响。

为了破解这些迷思，老火较华小放手让学生和校内有兴趣的老师参与，让大家对“水耕蔬菜”有进一步了解。

他强调，水耕蔬菜成长比起一般陆耕蔬菜相对快，成长期短，蔬叶较为脆嫩。

罗石海：亲自体验蔬菜种植

家协理事罗石海支持校方推行的水耕蔬菜计划，这无形中让孩子们知道，蔬菜除了土耕，还可以通过水耕种植。

他说，让学生亲身参与是课外知识，平时孩子们都是通过课本了解到蔬菜的种植，却不晓得蔬菜的成长。学生可以通过参与学校的水耕蔬菜活动，直接体会整个过程，让他们多吸取新的经验。

他表示，本身有在家里教导孩子种菜，学习种植技术。水耕蔬菜的计划，间接为学生打造生态学习的场地，在绿化校园环境方面也变得赏心悦目。

许松坤：建菜棚耗资约万元

老火较华小水耕蔬菜棚能够落实，副董事长许松坤居功不少，他在这方面扮演了推手角色，在他与一群董家协成员合力推动下，占地50尺乘15尺的水耕棚终于矗立在校园内。

他说，水耕蔬菜计划是很好的计划，当他知道校方有这方面的概念，便向对水耕蔬菜有知识的人士了解。经过他与董事长潘光耀多次商讨后，利用1个多月的时间把水耕棚建好。

对于老火较华小的董家协成员来说，水耕蔬菜虽然在开始的阶段需要购买种植床具，不过，考虑到后续花费只有营养液与育苗海绵，加上学生又可从中学习到宝贵的种植知识，在董事会的大力推广下，这项计划获得董家协成员、家长、校友和热心商家们的支持，促成了水耕菜园。

许松坤感谢各界热心人士的支持与协助，整个水耕棚的花费大概是1万多令吉，这计划最难能可贵的地方就是提供给孩子们一个学习的环境。