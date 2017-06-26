讲就天下无敌 异言堂

文：胡栋强

2008年大选之前，有一个人名叫罗兴强，他是当年的火箭槟州秘书，当时曾经对外宣称，如果火箭得以执政槟州，将全面的取消停车收费，结果如何？

不必我多说，大家都知道，火箭欺骗了人民的信任，捞取选票上台到今天已经9年了，非但不取消停车收费，还进一步计划的向原本没有征收停车费的290条路收费！这实在太超过了，简直当人民是白痴，骗了再骗！

我看了报纸，看了猫政府的言论我笑了，最经典的是槟岛市政厅财务管理常务委员会交替主席黄顺祥指“收费只为民众利益，避免有人霸占免费停车格”。这言论简直就是强词夺理，找借口向槟州人民口袋开刀，当人民白痴！

市政厅以这种荒唐理由来欺骗百姓的举动非常要不得，如果真的有人霸占停车位，槟岛市政厅就应该加强执法或拟定其它方案解决，而不是向人民开刀增收停车收费，加重人民负担。

这根本就是荒唐，尤其是槟岛我们一直都面对停车位不足的问题，驾驶人士早已非常无奈，如今还要增加征收停车费的道路，根本没有体恤人民之苦。

这让我联想到，最近槟州政府计划向中国进出口银行申请贷款的事件，刚刚才急着在州议会通过向中国借钱，现在突然宣布再向原本免费停车的地区征收停车费，再加上早前槟州政府三番四次的变相提高水费，不禁让人民联想到，州政府在火箭领导下是不是财政上出现严重状况？或有什么内情，导致财政欠佳，要向人民开刀和借钱过日子？槟州政府是不是已经面临破产？

如果槟州政府财政没问题，为什么要选择这时候加重人民负担？为什么要急着向外国银行借钱？我想，人民都想知道原因。

以前人民可以免费停车的地方，现在突然多出高达290条道路的停车格将从7月1日开始征收停车费，这些地区多数是住宅区，收费时间为早上8时至傍晚6时。可见槟州政府真的钱不够用，让人民透不过气。开始收费的地区，包括加巴星大道、发林地区、百大年路巴刹一带及苏丹阿兹兰沙路等，平民百姓纷纷遭殃！

其实，州政府应该体恤人民。不应该在住宅区内征收停车费，这些地区不是商业区，是居民居住的地区，人民只是把汽车停在自己的住宅区内，也要被征费，这很讲不过去，也让人民联想到，州政府是不是没有钱了，所以才要通过停车费继续压榨人民的口袋，槟州是否已经濒临破产了？

槟州人民应该挺身而出，在下一届大选通过选票捍卫槟州，增加州议会的反对声音，让反对党更有效的监督州政府施政，避免槟城成为破产州。

从停车收费事件看来，火箭州政府是“讲就天下无敌，做就有心无力”的最佳写照。